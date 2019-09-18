Кремль «принял к сведению» общественный резонанс из-за дела Устинова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что Кремль принял к сведению общественный резонанс из-за приговора актеру Павлу Устинову, получившему 3,5 года колонии по обвинению в насилии над росгвардейцем, передает корреспондент РБК.
«Совершенно не важно, смотрели видео в Кремле или не смотрели, это не является основанием для законных действий. Единственным основанием для законных действий является апелляция, давайте дождемся ее», — сказал он.
Отвечая на вопрос о том, понимают ли в Кремле, почему пикеты в поддержку Устинова проводят у здания администрации президента, Песков посоветовал спросить об этом участников акции.
Ни администрация, ни сам глава государства не должны оказывать влияния на суд, заявил пресс-секретарь президента.