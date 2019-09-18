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Бизнес-омбудсмен заявил о планах создать «черный список» судей
Инициатива последовала на фоне дела актера Павла Устинова, осужденного на 3,5 года. «Это беззаконие идет и в бизнесе», — констатировал Борис Титов
Борис Титов (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов собирается создать «черный список» российских судей. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. По его словам, для этого будет создана специальная экспертная группа, которая займется оценкой судебных решений.

По словам Титова, в правоприменительной практике есть очевидные пробелы и есть смысл создать список судей, в решении которых экспертами усматриваются существенные нарушения.

В качестве примера Титов указал на дело актера Павла Устинова. Бизнес-омбудсмен назвал его дело «вопиющим по своей беззаконности». «У него не было правонарушения, но он получил реальный срок», — пишет Титов. «Это беззаконие идет и в бизнесе — я, как омбудсмен это вижу: например, предпринимателю вменяют ущерб в 500 тыс. руб., а он сидит годами еще до решения суда», — добавил он.

Титов не указал полномочия, которые будет иметь подобная экспертная группа, и каков будет ее статус. Уполномоченные по правам предпринимателей, как следует из информации на сайте аппарата, работают с различными обращениями предпринимателей, которым нужна помощь в защите своих прав. В том числе нередки случаи, когда бизнес-омбудсмены помогают предпринимателям в судебных процессах, помогая с оформлением документов, выступая в качестве третьей стороны на суде или в роли защиты.

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Титов также заявил о необходимости выборности судей. Он указал, что его аппарат неоднократно предлагал Верховному суду списки квалифицированных адвокатов, прокуроров, «а не просто секретарей, которые носят бумажки в судах». Однако никакой реакции со стороны Верховного суда не последовало, добавил Титов.

«Думаю, что наши предложения по выборности судей и составление «черного списка» нечистоплотных судей смогут изменить систему к лучшему», — заключил бизнес-омбудсмен.

Тверской районный суд 16 сентября приговорил Устинова к 3,5 года колонии, признав его виновным в применении насилия к бойцу ОМОНа во время несанкционированной акции 3 августа в Москве. По версии следствия, во время задержания Устинова силовик вывихнул плечо. Сам Устинов вину не признает.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Павел Устинов, Борис Титов, бизнес-омбудсмен
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