Бизнес-омбудсмен заявил о планах создать «черный список» судей

Инициатива последовала на фоне дела актера Павла Устинова, осужденного на 3,5 года. «Это беззаконие идет и в бизнесе», — констатировал Борис Титов

Борис Титов (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов собирается создать «черный список» российских судей. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. По его словам, для этого будет создана специальная экспертная группа, которая займется оценкой судебных решений.

По словам Титова, в правоприменительной практике есть очевидные пробелы и есть смысл создать список судей, в решении которых экспертами усматриваются существенные нарушения.

В качестве примера Титов указал на дело актера Павла Устинова. Бизнес-омбудсмен назвал его дело «вопиющим по своей беззаконности». «У него не было правонарушения, но он получил реальный срок», — пишет Титов. «Это беззаконие идет и в бизнесе — я, как омбудсмен это вижу: например, предпринимателю вменяют ущерб в 500 тыс. руб., а он сидит годами еще до решения суда», — добавил он.

Титов не указал полномочия, которые будет иметь подобная экспертная группа, и каков будет ее статус. Уполномоченные по правам предпринимателей, как следует из информации на сайте аппарата, работают с различными обращениями предпринимателей, которым нужна помощь в защите своих прав. В том числе нередки случаи, когда бизнес-омбудсмены помогают предпринимателям в судебных процессах, помогая с оформлением документов, выступая в качестве третьей стороны на суде или в роли защиты.