Германия запланировала потратить до €10 млрд на спасение Uniper
Власти Германии близки к заключению соглашения с энергетической компанией Uniper по выделению финансовой помощи в связи с сокращением поставок российского газа, официальный Берлин может получить долю в компании. Об этом со ссылкой на источники сообщают газета Handelsblatt, агентства Bloomberg и Reuters.
ФРГ намерен вложить в Uniper более €5,1 млрд, при этом общая сумма инвестиций вряд ли превысит сумму в €10 млрд, Берлин может купить гибридные ценные бумаги вместе с обычными акциями по номинальной стоимости в целях увеличения капитала, сообщили источники.
Точная сумма еще обсуждается, ее окончательное согласование ожидается в ближайшие дни. В обмен немецкие власти получат блокирующий пакет в размере до 30% ценных бумаг Uniper, сообщили источники Bloomberg и Handelsblatt. Собеседники Reuters уточнили, что обсуждается доля в 15–30%. Сейчас крупнейшим акционером компании является финская энергетическая госкомпания Fortum Oyj, ей принадлежит 78%.
Кроме того, руководство Uniper ведет переговоры с немецким государственным банком KfW о получении новой кредитной линии. Детали поддержки со стороны правительства Германии стороны планируют обсудить на встрече в пятницу, 22 июля, с участием канцлера Олафа Шольца, пишут Bloomberg и Handelsblatt. Два информированных источника Reuters отметили, что пакет мер помощи Uniper планируется согласовать до 25 июля, прежде чем компания может столкнуться с более серьезными проблемами.
Переговоры сторон продолжаются несколько недель, проблемы у Uniper начались после начала спецоперации России на Украине, что привело к росту цен на энергоносители. Немецкая компания оказалась вынуждена закупать большие объемы российского газа по повышенным ценам на спотовом рынке.
Uniper 8 июля обратилась за помощью к немецкому правительству, с 11 июля компания начала отбирать газ из собственных хранилищ, за неделю объем изъятого топлива достиг 2 ТВт·ч. К 18 июля кредитная линия Uniper от германского банка развития KfW в размере €2 млн оказалась исчерпана.
«Мы вынуждены принять меры, которые должны быть четко определены как экстренные», — подчеркнул тогда генеральный директор Uniper Клаус-Дитер Маубах.
Uniper является одной из крупнейших компаний по генерации электроэнергии в мире, она является третьим по величине производителем электроэнергии с нулевым выбросом углерода и вторым по величине ядерным производителем, говорится на сайте.
Компания была готова платить России за газ по новой схеме через Газпромбанк, которая действует с апреля. Первый платеж Uniper произвела в конце мая.
«Газпром» в июне дважды сократил поставки газа в Германию по «Северному потоку-1», в компании объясняли такую ситуацию нахождением на ремонте в Канаде турбины Siemens Energy. Ее возвращение затруднялось действующими санкциями. После просьб официального Берлина в Оттаве согласились вернуть турбину. По данным «Коммерсанта», ее отправили 18 июля, она прибудет в Россию к 24 июля.
Российская компания 11 июля полностью остановила прокачку газа по трубопроводу до 21 июля, объяснив это плановыми работами. «Газпром» разослал европейским компаниям уведомление о форс-мажоре, указывая, что не может гарантировать поставки газа с 14 июня, писал Reuters. В Uniper требование поставщика сочли необоснованным и отвергли.
Немецкое правительство и руководство Siemens Energy сочли, что причинами сокращения поставок стали политические причины, а не технические условия. По словам вице-канцлера Роберта Хабека, ремонтные работы на газопроводе не должны были проводиться до осени, они также не должны были затронуть более 40% инфраструктуры «Северного потока». «Даже если бы это было так, это никогда не оправдало бы такого сильного сокращения потока газа», — отметили в Siemens Energy. В Кремле отвергли обвинения и заверили, что дорожат репутацией надежного поставщика.