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Основной импортер газа в ФРГ заплатил «Газпрому» по новой схеме

Немецкий концерн Uniper сообщил о первом платеже за газ по новой схеме, предложенной Москвой. Ранее в компании сообщили, что считают возможным найти компромиссный вариант оплаты поставок российского газа
«Газпром» GAZP ₽293,75 -2,34% Купить
Фото: Sven Simon / ТАСС
Фото: Sven Simon / ТАСС

Немецкий концерн Uniper — основной импортер российского газа в Германии — осуществил первый платеж «Газпрому» по новой схеме. Об этом со ссылкой на сообщение компании сообщает Reuters.

«Как и другие немецкие и европейские компании, Uniper изменила способ оплаты поставок газа из России. Uniper платит в евро в соответствии с новым механизмом оплаты. Первый из этих платежей был произведен в конце мая», — говорится в сообщении Uniper.

В компании также заверили, что продолжают действовать в соответствии с санкциями ЕС и продолжают обеспечивать своевременное выполнение контрактов.

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Фото:Виталий Невар / ТАСС

Россия в конце марта объявила о новой схеме оплаты за газ. Покупателей обязали открыть в Газпромбанке два счета: валютный и рублевый. Оплата будет приходить на первый, а затем банк будет конвертировать полученные средства и зачислять их на рублевый счет. Как пояснили в Кремле, новая схема нужна, чтобы защитить поступающие средства от заморозки в связи с западными санкциями.

Еврокомиссия сочла эту схему попыткой обойти ограничения и обвинила Москву в шантаже с помощью газа, однако прямого запрета не вынесла.

Немецкий концерн Uniper — основной импортер российского газа в Германии. В конце апреля в компании сообщили, что считают возможным найти компромиссный вариант оплаты поставок российского газа, который будет совместим как с европейскими санкциями, так и с требованиями Москвы. «Uniper ведет переговоры со своими контрактными партнерами о конкретных модальностях оплаты и, кроме того, находится в тесных консультациях с немецким правительством», — уточнили в пресс-службе компании.

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Ранее за отказ платить «Газпрому» по новой схеме были остановлены поставки газа в Нидерланды, Болгарию, Польшу и Финляндию. Кроме того, «Газпром» с 1 июня приостановит поставки газа в Германию по контракту с Shell (1,2 млрд куб. м в год), а также датской Orsted.

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Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Германия Газпром поставки газа санкции
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