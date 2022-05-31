Основной импортер газа в ФРГ заплатил «Газпрому» по новой схеме
Немецкий концерн Uniper — основной импортер российского газа в Германии — осуществил первый платеж «Газпрому» по новой схеме. Об этом со ссылкой на сообщение компании сообщает Reuters.
«Как и другие немецкие и европейские компании, Uniper изменила способ оплаты поставок газа из России. Uniper платит в евро в соответствии с новым механизмом оплаты. Первый из этих платежей был произведен в конце мая», — говорится в сообщении Uniper.
В компании также заверили, что продолжают действовать в соответствии с санкциями ЕС и продолжают обеспечивать своевременное выполнение контрактов.
Россия в конце марта объявила о новой схеме оплаты за газ. Покупателей обязали открыть в Газпромбанке два счета: валютный и рублевый. Оплата будет приходить на первый, а затем банк будет конвертировать полученные средства и зачислять их на рублевый счет. Как пояснили в Кремле, новая схема нужна, чтобы защитить поступающие средства от заморозки в связи с западными санкциями.
Еврокомиссия сочла эту схему попыткой обойти ограничения и обвинила Москву в шантаже с помощью газа, однако прямого запрета не вынесла.
Немецкий концерн Uniper — основной импортер российского газа в Германии. В конце апреля в компании сообщили, что считают возможным найти компромиссный вариант оплаты поставок российского газа, который будет совместим как с европейскими санкциями, так и с требованиями Москвы. «Uniper ведет переговоры со своими контрактными партнерами о конкретных модальностях оплаты и, кроме того, находится в тесных консультациях с немецким правительством», — уточнили в пресс-службе компании.
Ранее за отказ платить «Газпрому» по новой схеме были остановлены поставки газа в Нидерланды, Болгарию, Польшу и Финляндию. Кроме того, «Газпром» с 1 июня приостановит поставки газа в Германию по контракту с Shell (1,2 млрд куб. м в год), а также датской Orsted.