Немецкая Uniper начала отбор газа из хранилищ и допустила рост цен

Из-за приостановки поставок по «Северному потоку» немецкая Uniper с 11 июля начала отбор газа из подземных хранилищ. Они заполнены примерно на 58%

Газохранилище компании «Юнипер» (Фото: Matthias Schrader / AP)

Немецкий концерн Uniper c 11 июля начал отбирать газ из собственных подземных хранилищ, сообщает компания. К сегодняшнему дню объем изъятого топлива достиг 2 ТВт·ч.

На прошлой неделе компания разослала клиентам письма, в которых «информировала о текущей ситуации на рынке» и предупредила о возможном росте цен.

Uniper сообщила также, что исчерпала кредитную линию от германского банка развития KfW в размере €2 млн и подала заявку на ее продление.

Клаус-Дитер Маубах, генеральный директор компании, заявил, что Uniper «расплачивается за нехватку газа в Германии из-за сокращения поставок из России». «Чтобы обеспечить ликвидность и выполнить условия контрактов на поставку газа клиентам, мы вынуждены принять экстренные меры», — сказал он.

Uniper — основной импортер российского топлива в Германии. Это одна из европейских компаний, согласившихся платить России за газ по новой схеме через Газпромбанк, которая действует с апреля. Первый платеж компания произвела в конце мая.

На прошлой неделе о том, что компания начала отбирать газ из ПГХ, сообщило издание Focus. Решение было принято на фоне прекращения поставок по «Северному потоку-1». Подача газа по трубопроводу приостановлена с 11 до 21 июля, в «Газпроме» объясняли решение плановой профилактикой.

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15 июля Bloomberg сообщал со ссылкой на Gas Infrastructure Europe, что хранилища Uniper в Германии заполнены примерно на 58%.

В середине июня «Газпром» сокращал поставки по «Северному потоку-1» в Европу, объяснив это проблемами при возвращении из Канады турбины Siemens, которая проходила ремонт в Монреале. Ее не могли отправить обратно из-за санкций Оттавы против «Газпрома». В итоге 10 июля власти Канады решили передать турбину Германии, указав, что при отсутствии поставок природного газа экономика страны столкнется с серьезными трудностями, «а немцы рискуют оказаться не в состоянии отапливать свои дома с приближением зимы». По данным «Коммерсанта», турбину отправили 18 июля.

Financial Times со ссылкой на немецких чиновников писала об опасениях Берлина, что, закрыв «Северный поток» на две недели для техобслуживания, Москва может впоследствии полностью прекратить поставки. В Кремле в ответ заявили, что Россия строго выполняет свои обязательства.