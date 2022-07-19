Аналитики увидели риск более ранней энергетической «бури» в ЕС из-за жары
Жаркая погода помешает европейским государствам нарастить запасы газа перед зимним периодом, вероятно наступление «хаоса» ранее, чем ожидалось, а Евросоюз не будет достаточно подготовлен. О таком прогнозе сообщила аналитическая компания Rystad Energy.
«В апреле мы ожидали, что следующая европейская зима будет трудным временем для потребителей и правительств. Наши обновленные сценарии показывают, что Европа, вероятно, столкнется с бурей гораздо раньше», — сказано в сообщении.
В конце февраля цены на электроэнергию в Евросоюзе поднялись до исторического максимума в €530 за мегаватт-час (МВтч), стабилизировавшись позднее ближе к €180 за МВтч. В Rystad Energy подчеркнули: «недавняя неопределенность в отношении экспорта российского газа в Европу привела к тому, что базовая цена подскочила до нынешних €278 за МВтч, что более чем в три раза превышает цену годичной давности».
Rystad Energy считают, что поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу ведутся на пределах возможностей, а объем прокачки газа из России снижается. При этом возможности Европы по восполнению энергетического дефицита дорогостоящи и ограничены.
«Момент, когда кризис укусит глубже, становится все ближе и ближе, поскольку мы приближаемся к лету, а затем к осени, это все больше вопрос «когда», а не «если» кризис наступит», — заявил старший энергетический аналитик Rystad Energy Владимир Петров.
О нагрузке на энергетическую систему Европы в связи с жарой также сообщил Bloomberg. Агентство пишет, что производство электроэнергии ограничивается, поскольку работающие на природном гае станции работают менее эффективно, а ядерные генераторы с трудом обеспечивают охлаждение своих станций.
Во вторник, 19 июля, температура воздуха в Великобритании поднимется до рекордных 38,7 градусов тепла, в Лондоне воздух прогреется выше 40 градусов тепла, отмечает Bloomberg. В Великобритании также впервые ввели максимальный уровень угрозы из-за аномальной жары. В Еврокомиссии отмечали, что жара и засуха станут причиной неурожая на значительной части ЕС.