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Зеленский отправил назвавшего Шольца «обиженной колбасой» в Бразилию

Зеленский отправил назвавшего Шольца «обиженной колбасой» замминистра послом в Бразилию
Зеленский назначил новых послов Украины в Индии, Колумбии и Бразилии. В последнюю был отправлен замминистра иностранных дел Андрей Мельник, неоднократно критиковавший Шольца и называвший Бандеру «борцом за свободу»
Андрей Мельник
Андрей Мельник (Фото: Michael Kappeler / dpa / Global Look Press)

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новых послов в Индии, Бразилии и Колумбии, следует из указов на сайте главы государства.

Послом в Индии стал замминистра обороны Александр Полищук, в Колумбии — бывший посол в Перу Юрий Полюхович, а в Бразилии — замминистра иностранных дел Андрей Мельник, который ранее был послом в Германии и запомнился множеством резких заявлений в адрес руководства ФРГ, в частности, он назвал федерального канцлера Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой».

18 июня глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о намерении убедить в необходимости поддержать украинский мирный план Бразилию и Индию. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва ранее обвинял в начале конфликта на Украине западные страны и предлагал Киеву уступить Крым России. Однако после критики он изменил тон высказываний.

Мельник еще до начала конфликта на Украине выступал с резкой критикой немецких властей и попадал в многочисленные скандалы. В январе 2022 года он заявил, что Германия «несет за Украину такую же историческую ответственность, как и за Израиль», а до этого назвал лидера Организации украинских националистов (ОУН, запрещенная в России экстремистская организация) Степана Бандеру «борцом за свободу».

В мае 2022 года Мельник заявил, что факт, что с начала боевых действий на Украине в стране не побывал ни один представитель федерального правительства Германии, указывает на «вялость немецкой политики». После этого Шольц сказал, что не может приехать в Киев, пока там не побывает президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Мельник в ответ на это обозвал канцлера «оскорбленной колбасой».

В июле 2022 года Зеленский подписал указ об увольнении Мельника с должности посла страны в Германии, а позже тот был назначен замминистра иностранных дел.

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