Зеленский уволил посла в Германии Мельника

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 июля
EUR ЦБ: 62,05 (-2,09) Инвестиции, 08 июл, 15:57
Курс доллара на 9 июля
USD ЦБ: 61,27 (-1,88) Инвестиции, 08 июл, 15:57
Протестующие на Шри-Ланке подожгли резиденцию премьер-министра Политика, 19:15
На Украине рассмотрят петицию о легализации однополых браков Политика, 19:08
Почему устарел закон о трансплантации органов Партнерский проект, 19:00
«Зенит» — «Спартак». Онлайн матча за Суперкубок России Спорт, 19:00
Тарпищев фразой «российская школа» оценил победу Рыбакиной на Уимблдоне Спорт, 18:45
Находящиеся в Коломбо россияне рассказали об обстановке на Шри-Ланке Политика, 18:42
Лидер сезона «Формулы-1» выиграл спринт на Гран-при Австрии Спорт, 18:23
МИД России назвал протесты в Шри-Ланке внутренним делом страны Политика, 18:20
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Главный претендент на пост премьера Британии отказался выдвигаться Политика, 18:15
Что такое «очень престижные номера» для автомобилей Партнерский проект, 18:11
Зеленский уволил посла в Германии Мельника Политика, 18:09
Минтранс пообещал разобраться с пробками на границе с Грузией Политика, 18:03
Как в мире встретили Курбан-байрам. Фотогалерея Общество, 17:58 
Уроженка России Рыбакина выиграла Уимблдон Спорт, 17:57
Политика ,  
0 

Зеленский уволил посла в Германии Мельника

Он проработал послом в ФРГ почти восемь лет. Ранее Bild писал, что отозвать Мельника попросил украинский МИД, он может занять должность замминистра
Андрей Мельник
Андрей Мельник (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Президент Украины подписал указ об увольнении Андрея Мельника с должности посла страны в Германии, документ опубликован на сайте офиса президента.

Кроме Мельника также были уволены послы в Венгрии, Норвегии, Чехии и Индии (последний занимал по совместительству должности посла на Мальдивах, в Непале, Шри-Ланке и Бангладеш).

Мельник занимал должность посла Украины в Германии с декабря 2014 года. Дипломатическую службу он начал в 1997 году. Работал в администрации президента Украины, в МИД страны, а также в посольстве Украины в Австрии.

О скором отзыве Мельника в Киев в начале недели сообщал Bild. По информации источников издания, инициатива исходила от самого МИДа. «Андрея Мельника очень ценят за его работу», — отметил собеседник Bild. Источники также утверждали, что Мельник может занять должность замглавы министерства.

Bild узнал о скором отзыве посла Украины Мельника из Германии
Политика
Андрей Мельник

Андрей Мельник известен своими резкими высказываниями в адрес немецких властей. В начале мая он назвал канцлера Германии Олафа Шольца «оскорбленной ливерной колбасой» после того, как тот назвал препятствием для своего визита на Украину отказ Киева принять президента ФРГ Франка Вальтера Штайнмайера. «Изображать из себя оскорбленную ливерную колбасу — не очень по-государственному», — заявил на это Мельник.

Он также критиковал действия Берлина по поддержке Украины, называя политику Германии в этом отношении «вялой». Мельник считает, что Шольцу не хватает «воображения и смелости» и утверждает, что многие немцы хотели бы иметь «деятельного канцлера».

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Вас здесь знать не знают: как компании выстроить репутацию в новой стране
Инструкции
Pro
Эффект теломер. Революционный подход к более молодой, здоровой и долгой жизни
Саммари
Pro
Фото: Astrid Stawiarz / Getty Images for LinkedIn «Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации
Статьи
Pro
Фото: Christian Burri / Unsplash Восемь способов загубить отпуск и как этого не допустить
Инструкции
Pro
На рынке PR — деформация: специалисты просят миллионы ни за что
Кейсы
Pro
Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images Любит колу и ненавидит спорт: как живет антизожник Илон Маск
Статьи
Pro
Фото: Ron Lach / Pexels 11 гаджетов, которые помогут улучшить сон
Статьи
Pro
Фото: Gregory Hayes / Unsplash Улучшает память и заставляет тратить больше: свежие исследования о кофе
Исследования

Последний скандал, связанный с экс-послом, произошел в конце июня. Мельник заявил, что посещал могилу украинского националиста Степана Бандеры в Мюнхене, так как тот, по его мнению, важен украинцам как «олицетворение борьбы за свободу».

Высказывание вызвало широкий резонанс. Посольство Израиля в Германии заявило, что слова Мельника «искажают исторические факты, умаляют значение холокоста и оскорбляют память убитых Бандерой и его людьми».

Авторы
Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
Украина Германия Владимир Зеленский
Материалы по теме
Посол Украины заявил, что ФРГ покидает большинство беженцев из его страны
Политика
Посол Украины извинится перед Шольцем за сравнение канцлера с «колбасой»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter