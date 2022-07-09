Зеленский уволил посла в Германии Мельника

Он проработал послом в ФРГ почти восемь лет. Ранее Bild писал, что отозвать Мельника попросил украинский МИД, он может занять должность замминистра

Андрей Мельник (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Президент Украины подписал указ об увольнении Андрея Мельника с должности посла страны в Германии, документ опубликован на сайте офиса президента.

Кроме Мельника также были уволены послы в Венгрии, Норвегии, Чехии и Индии (последний занимал по совместительству должности посла на Мальдивах, в Непале, Шри-Ланке и Бангладеш).

Мельник занимал должность посла Украины в Германии с декабря 2014 года. Дипломатическую службу он начал в 1997 году. Работал в администрации президента Украины, в МИД страны, а также в посольстве Украины в Австрии.

О скором отзыве Мельника в Киев в начале недели сообщал Bild. По информации источников издания, инициатива исходила от самого МИДа. «Андрея Мельника очень ценят за его работу», — отметил собеседник Bild. Источники также утверждали, что Мельник может занять должность замглавы министерства.

Андрей Мельник известен своими резкими высказываниями в адрес немецких властей. В начале мая он назвал канцлера Германии Олафа Шольца «оскорбленной ливерной колбасой» после того, как тот назвал препятствием для своего визита на Украину отказ Киева принять президента ФРГ Франка Вальтера Штайнмайера. «Изображать из себя оскорбленную ливерную колбасу — не очень по-государственному», — заявил на это Мельник.

Он также критиковал действия Берлина по поддержке Украины, называя политику Германии в этом отношении «вялой». Мельник считает, что Шольцу не хватает «воображения и смелости» и утверждает, что многие немцы хотели бы иметь «деятельного канцлера».

Читайте на РБК Pro Pro Вас здесь знать не знают: как компании выстроить репутацию в новой стране Вас здесь знать не знают: как компании выстроить репутацию в новой стране Инструкции Pro Эффект теломер. Революционный подход к более молодой, здоровой и долгой жизни Эффект теломер. Революционный подход к более молодой, здоровой и долгой жизни Саммари Pro «Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации «Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации Статьи Pro Восемь способов загубить отпуск и как этого не допустить Восемь способов загубить отпуск и как этого не допустить Инструкции Pro На рынке PR — деформация: специалисты просят миллионы ни за что На рынке PR — деформация: специалисты просят миллионы ни за что Кейсы Pro Любит колу и ненавидит спорт: как живет антизожник Илон Маск Любит колу и ненавидит спорт: как живет антизожник Илон Маск Статьи Pro 11 гаджетов, которые помогут улучшить сон 11 гаджетов, которые помогут улучшить сон Статьи Pro Улучшает память и заставляет тратить больше: свежие исследования о кофе Улучшает память и заставляет тратить больше: свежие исследования о кофе Исследования

Последний скандал, связанный с экс-послом, произошел в конце июня. Мельник заявил, что посещал могилу украинского националиста Степана Бандеры в Мюнхене, так как тот, по его мнению, важен украинцам как «олицетворение борьбы за свободу».

Высказывание вызвало широкий резонанс. Посольство Израиля в Германии заявило, что слова Мельника «искажают исторические факты, умаляют значение холокоста и оскорбляют память убитых Бандерой и его людьми».