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Политика ,  

Посол Украины в Германии Мельник назвал Бандеру «борцом за свободу»

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что украинский националист Степан Бандера был «олицетворением борьбы за свободу». Об этом он сказал в интервью немецкому журналисту Тило Юнгу, интервью опубликовано на YouTube-канале «Jung & Naiv».

«Я посещал его могилу (в Мюнхене. — РБК), потому что он важен очень многим украинцам как олицетворение борьбы за свободу. Борец за свободу не подвластен никаким законам. Робин Гуд всеми нами почитается, а он тоже не по законам действовал», — сказал Мельник.

Зеленского и Раду попросили вернуть Бандере звание «Героя Украины»
Общество
Владимир Зеленский

Степан Бандера — один из лидеров Организации украинских националистов, а также один из инициаторов создания Украинской повстанческой армии. Обе организации являются запрещенными на территории России.

20 января 2010 года бывший украинский президент Виктор Ющенко присвоил убитому в 1959 году агентом КГБ Бандере звание Героя Украины. В феврале 2021 года львовский областной совет обратился к Верховной раде и дейтвующему президенту Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть Бандере звание. Однако спустя несколько месяцев Донецкий окружной суд признал соответствующий указ незаконным, так как Бандера не являлся гражданином Украины.

В стране регулярно проводятся факельные шествия в честь националиста. Эти действия неоднократно осуждались международным сообществом. В феврале 2021 года неизвестные облили краской памятник Бандере, установленный во Львове, в марте его могилу в Мюнхене облили неизвестной жидкостью.

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