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Военная операция на Украине ,  
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Президент Бразилии назвал уступку Киева по Крыму путем к миру на Украине

Президент Бразилии предложил Киеву уступить Крым России для достижения мира
Луис Инасиу Лула да Силва считает, что «Зеленский не может хотеть всего» и, возможно, в вопросе Крыма ему придется уступить ради достижения мира
Луис Инасиу Лула да Силва
Луис Инасиу Лула да Силва (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Для достижения мира на Украине Киеву следует обсуждать вопрос статуса Крыма и, возможно, уступить полуостров, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, слова которого приводит французское издание Figaro.

«Возможно, будет обсуждаться Крым», — заявил он. По остальным территориям, которые вошли в состав России, президент Бразилии предложил провести «переосмысление». «Зеленский тоже не может хотеть всего. <...> Миру нужен мир. <...> Мы должны найти решение», — сказал Лула журналистам в столице страны Бразилиа.

Крым вошел в состав России по результатам референдума в 2014 году, а ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области — в 2022-м. Власти Украины и страны Запада считают случившееся аннексией и не признают результатов голосования. Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности полуострова закрыт.

В конце января Лула предложил посредничество в урегулировании российско-украинского конфликта: на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем он допустил создание многостороннего формата по аналогии с G20. По его словам, важно собрать группу тех, кто «обладает достаточной силой, которую будут уважать за переговорным столом». Президент обещал, что поможет в урегулировании конфликта, если у него будет такая возможность, а также выразил готовность к переговорам с лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

По мнению бразильского президента, важную роль в переговорном процессе может сыграть Китай. Он объяснил, что «необычайный потенциал» для этого создают «экономическое, военное, политическое значение Китая и отношения Китая с Россией наряду с разногласиями Китая с США».

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В Киеве считают, что Украина сможет захватить Крым за пять–семь месяцев, после чего снесет Крымский мост и попытается «искоренить там все русское», заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Владимир Зеленский летом 2022 года говорил, что страна готова возвращать Крым «любыми средствами». Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов допускал, что это произойдет «комбинированным путем — военной силой и дипломатией».

5 апреля заместитель главы офиса украинского президента Андрей Сибига заявил, что Украина готова обсудить с Россией статус Крыма, если украинские войска выйдут к административным границам полуострова. Однако он подчеркнул, что Киев при этом не исключает и военного решения вопроса территориальной принадлежности Крыма. По его словам, участившееся в последнее время обсуждение Крыма со стороны президента Владимира Зеленского и его приближенных связано с планирующимся наступлением ВСУ.

Губернатор полуострова Сергей Аксенов ранее заявлял, что Крым, как и присоединенные к России в сентябре 2022-го регионы, президенту Зеленскому «не видать как своих ушей», а в феврале объявил о строительстве в регионе оборонительной линии.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев предупреждал, что, если Украина атакует российские объекты в Крыму, со стороны Москвы возможны «только удары возмездия». В зависимости от угроз Россия готова применять все виды оружия, добавил он. Владимир Путин также говорил, что территория страны будет защищена «всеми имеющимися силами и средствами».

Президент Бразилии назвал уступку Киева по Крыму путем к миру на Украине
Президент Бразилии назвал уступку Киева по Крыму путем к миру на Украине

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Крым Лула да Силва Бразилия мирное урегулирование Украина Владимир Зеленский

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