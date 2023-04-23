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Президент Бразилии после критики объяснил слова о мире на Украине

Президент Бразилии Лула да Силва заявил о поиске «третьего» пути для мира на Украине
Лула да Силва в начале апреля предложил Украине отказаться от Крыма и обвинил США в препятствовании миру, после чего подвергся критике. Теперь он заверил, что осуждает Москву, но все равно стремится организовать переговоры сторон
Лула да Силва
Лула да Силва (Фото: Buda Mendes / Getty Images)

Бразилия не собирается кому-либо угождать своим мнением по конфликту на Украине, ее цель — побудить Москву и Киев начать переговоры, заявил бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва на пресс-конференции во время визита в Португалию, пишет Reuters.

«Я хочу найти третью альтернативу [для решения конфликта], которая заключается в построении мира», — сказал он.

Президент Бразилии также заверил, что он не приравнивает Россию с Украиной в этом конфликте, поскольку в курсе, что значит территориальная целостность. Он отметил, что «мы все думаем, что Россия ошиблась», но теперь бои следует остановить и должна быть сторона, готовая к переговорам, Бразилия готова к этой роли.

«Лучше найти выход за столом, чем продолжать искать выход на поле боя», — подчеркнул Лула да Силва.

Как отмечает бразильский новостной портал G1, риторика президента отличалась от заявлений, сделанных им в начале апреля. Тогда он выступил с обвинениями в адрес США и Евросоюза из-за оказания помощи Украине и предложил Киеву уступить Крым.

Заявления Лулы да Силвы раскритиковали Украины и страны Запада. В Белом доме указали, что тот «повторяет российскую и китайскую пропаганду, игнорируя факты». В украинском МИДе заявили, что позиция бразильского президента «не соответствует реальному положению вещей», в котором Москва и Киев ставятся на одинаковые чаши весов. Бразильские чиновники признали в беседе с Reuters, что заявления Лулы да Силвы вызвали «ненужный шум» и подорвали авторитет страны в качестве нейтрального посредника. Они отметили, что тот не станет критиковать Запад по время ближайших поездок в Португалию и Испанию: «Бразилия не хочет создавать впечатление, что мы поддерживаем то, что сделала Россия, или что мы приняли сторону в конфликте».

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Кремль заявил, что пока рано давать оценки словам президента Бразилии. «Любые идеи, которые принимают во внимание интересы России, заслуживают внимания. К ним нужно прислушиваться, и Россия готова это делать», — добавили там. Президент Владимир Путин пригласил Лулу да Силву на Петербургский экономический форум, запланированный на июнь, но тот отказался посещать Россию ли или Украину, пока «не будет создан климат для построения мира».

Москва предлагает Киеву начать переговоры, требуя признать «сложившиеся реалии на земле» и не оспаривать суверенитет России над Донбассом, Херсонской и Запорожской областями. Киев требует восстановления границ страны по состоянию на 1991 год и вывода российских войск для начала диалога.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина Бразилия Лула да Силва
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