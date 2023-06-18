Ермак сообщил о планах привлечь звезд Латинской Америки на сторону Киева

Ермак заявил, что Украина не нуждается в посредниках при переговорах с Россией, но ищет поддержки своего мирного плана. Один из методов — мягкая сила, в том числе привлечение селебрити из разных стран

Андрей Ермак (Фото: president.gov.ua)

Украина путем использования «мягкой силы» будет пытаться склонить на свою сторону страны Латинской Америки и Индию, которые сохраняют дружественные отношения с Россией, рассказал глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью The Wall Street Journal (WSJ).

Ермак подчеркнул, что сейчас Украине не требуется посредник в переговорах, поскольку президент Владимир Путин не хочет отказаться «от своей цели доминирования на Украине». Он также выразил мнение, что достижение соглашения с Россией было подорвано заключением минских соглашений 2015 года.

Среди положений «Минска-2» были следующие меры: прекращение огня, отвод войск и тяжелого вооружения от линии соприкосновения;

обмен пленными по формуле «всех на всех», амнистия участников конфликта;

принятие Украиной закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей, проведение там выборов, после чего к Украине перешел бы полный контроль над государственной границей;

проведение Украиной конституционной реформы с введением понятия децентрализации с учетом особенностей указанных районов.

«Я против официальной дипломатии. Она умерла. Настало новое время. Мягкая сила, это необходимо. Мне нужны результаты», — сказал он.

Ермак отметил, что хочет убедить в необходимости поддержки украинского мирного плана Бразилию и Индию. Он говорил с представителями правительств обеих стран, чтобы пригласить их на украинский мирный саммит.

Однако для достижения подобных целей Украине понадобятся иные средства, помимо дипломатических, считает Ермак. Именно поэтому он, в частности, приглашает на Украину звезд из разных стран. Например, из латиноамериканских селебрити Ермак рассматривает в качестве кандидата Малуму — колумбийского певца, у которого более 63 млн подписчиков в Instagram (владелец соцсети, компания Meta, признана в России экстремистской организацией и запрещена).

«Я не знаю этого певца. Это не моя музыка. Но он нам нужен», — заявил Ермак.





С начала спецоперации на Украине страну посещали многие западные звезды, среди них — актеры Орландо Блум и Шон Пенн, актриса Анджелина Джоли и другие.

Пенн был на Украине трижды за прошлый год. Во время своего последнего визита в ноябре прошлого года он оставил в стране свою статуэтку «Оскара» (он получал их дважды — в 2004 и 2009 годах) «как символ веры в победу» Украины, она будет там до окончания боевых действий». В Киеве Пенну вручили орден «За заслуги» ІІІ степени.

Блум побывал на Украине в марте этого года как посол доброй воли фонда UNICEF (United Nations International Children's Emergency Fund; Международный чрезвычайный фонд помощи детям при ООН), он посетил один из детских центров, которые поддерживает организация. Это был его первый визит с 2016 года.

Джоли, которая была послом Управления ООН по делам беженцев, приезжала на Украину в апреле прошлого года. Она побывала во Львове, где пообщалась с детьми, пострадавшими во время одного из ракетных ударов, пассажирами эвакуационного поезда, волонтерами, врачами и психологами.

Россия неоднократно заявляла, что на данный момент не видит ни желания, ни готовности у Киева вести переговоры. «Фактически сейчас никаких предпосылок для договоренностей нет. Более того, сейчас нет какого-то фундамента, хотя бы хлипкого, для того, чтобы выстраивать хоть какой-то диалог», — сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.