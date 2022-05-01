Посол раскритиковал «вялую политику» Германии по отношению к Украине

Украина нуждается в немедленной поддержке и современном вооружении, но правительство Германии «все еще борется само с собой» и «оправдывает свое бездействие», считает посол Андрей Мельник

Андрей Мельник (Фото: Christophe Gateau / dpa / Global Look Press)

Власти ФРГ делают недостаточно для поддержки Украины, заявил в интервью Bild украинский посол в Германии Андрей Мельник.

По мнению дипломата, тот факт, что с начала боевых действий на Украине в стране не побывал ни один представитель федерального правительства ФРГ, указывает на «вялость немецкой политики».

Мельник считает, что канцлер Германии Олаф Шольц предпочитает действовать как его предшественница Ангела Меркель: «подождать и понаблюдать, а затем принять решение — или нет». «Чего не хватает, так это воображения и смелости. Многие немцы хотели бы иметь деятельного канцлера», — сказал он.

Посол уточнил, что его критика касается не лично Шольца, а всего правительства ФРГ. В ситуации, в которой оказалась Украина, необходимы быстрые решения, но «Германия еще борется сама с собой». «Федеральное правительство очень хорошо умеет находить оправдания и абсурдно оправдывать свое бездействие», — заявил Мельник.

В частности, считает Мельник, Германия слишком поздно приняла решение о передаче Украине зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard. Берлин движется «в правильном направлении», но этого недостаточно, заявил дипломат. Он указал, что установкам уже 40 лет, а Киев нуждается в более современном вооружении. Украине нужны поставки 88 танков Leopard, 100 БМП Marder, самоходные гаубицы и «многое другое».

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28 апреля бундестаг подавляющим большинством голосов принял документ с призывом к правительству о поставках тяжелых вооружений Украине. Проект заявления подготовила правящая коалиция (Социально-демократическая партия Германии, «Зеленые» и Свободно-демократическая партия Германии) совместно с оппозиционным блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Против выступили только «Альтернатива для Германии» (АдГ) и «Левые».

За несколько дней до голосования председатель ХДС Фридрих Мерц обвинил Шольца в том, что тот «упустил драгоценное время» в вопросе поставок оружия Украине, в результате чего потерял доверие общества. По мнению лидера оппозиции, канцлер «больше не воспринимается как человек, обладающий сильным и стратегическим мышлением».

С начала военного конфликта Шольц был против поставок тяжелых вооружений Киеву, в то же время канцлер заявляет, что Россия не должна одержать победу на Украине. Он призывает Москву заключить перемирие, вывести войска и начать переговоры с Киевом о мире.

Россия неоднократно предупреждала западные страны о последствиях передачи Украине вооружения. В частности, глава МИД Сергей Лавров говорил, что конвои с подобными грузами на территории Украины станут законными целями для российских военных.