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Военная операция на Украине ,  
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Посол Украины назвал Шольца «оскорбленной колбасой»

Посол Украины Мельник назвал Шольца «оскорбленной колбасой» после отказа приехать в Киев
Канцлер Германии Шольц заявил, что не может посетить Киев из-за отказа Украины принять президента страны Штайнмайера. По его словам, это «довольно заметное событие»
Андрей Мельник
Андрей Мельник (Фото: Imago / Global Look Press)

Посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал немецкого канцлера Олафа Шольца «оскорбленной печеночной колбасой» после того, как тот назвал препятствием для своего визита в Киев отказ властей Украины принять президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. Об этом сообщает Spiegel.

«Изображать из себя оскорбленную печеночную колбасу — не очень по-государственному», — сказал он.

Тем не менее президент Украины Владимир Зеленский будет по-прежнему рад принять Шольца в Киеве, подчеркнул Мельник.

Но, по его словам, больше, чем символических визитов, Киев ждет, что правительство Германии одобрит предложение бундестага о поставках тяжелых вооружений на Украину.

Шольц выступил против поспешных поставок тяжелого вооружения Киеву
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Олаф Шольц

3 мая Шольц в интервью ZDF заявил, что не может приехать в Киев, пока там не побывает президент Германии. Он счел «довольно заметным событием» то, что Украина отказалась принять Штайнмайера. «Это мешает [приезду]», — сказал он.

Шольц напомнил, что Берлин оказывает Киеву финансовую и военную помощь и может стать потенциальным гарантом ее безопасности. «Нельзя сказать: президент не может приехать», — заключил канцлер.

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Штайнмайер хотел посетить Киев вместе с президентами Польши, Литвы, Латвии и Эстонии в апреле, однако сообщил, что украинская сторона отказала ему в визите. По данным Bild, причиной стали «тесные связи» президента Германии с Россией в последние годы. Шольц после этого заявил, что решение Киева вызывает раздражение.

Мельник уже критиковал Германию за то, что с начала боевых действий на Украине не побывал ни один представитель федерального правительства страны. По его мнению, это указывает на «вялость немецкой политики».

В конце апреля бундестаг, нижняя палата парламента ФРГ, большинством голосов поддержал документ с призывом к правительству поставить тяжелые вооружения Украине.

Однако Шольц счел, что Германии не следует предпринимать поспешных решений об отправке Украине тяжелого вооружения. Он отметил, что Берлин не будет поставлять Киеву боевые танки западного производства, пока это не сделают США и другие союзники.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
Олаф Шольц Андрей Мельников Украина Германия
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Бундестаг призвал правительство ФРГ поставить Украине тяжелые вооружения
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