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Военная операция на Украине ,  
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Шольц назвал препятствием для визита в Киев отказ принять Штайнмайера

В апреле Украина отказала президенту ФРГ Штайнмайеру в визите. Шольц заявил, что это — «довольно заметное событие», из-за которого он сам не может приехать в Киев
Олаф Шольц
Олаф Шольц (Фото: Luca Bruno / AP)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в интервью ZDF, что не может приехать в Киев, пока там не побывает президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

На вопрос о том, когда может состояться визит Шольца в украинскую столицу, канцлер ответил, что считает «довольно заметным событием» то, что Украина отказалась принять Штайнмайера.«Это мешает [приезду]», — сказал он.

Германия оказывает Украине финансовую и военную помощь, и в будущем может стать гарантом ее безопасности, указал Шольц. «Нельзя сказать: президент не может приехать», — считает канцлер.

Bild узнала об отказе Зеленского принять президента Германии в Киеве
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Франк-Вальтер Штайнмайер

Штайнмайер хотел посетить Киев с президентами Польши, Литвы, Латвии и Эстонии в апреле, но сообщил, что украинская сторона отказала ему в визите. По данным источников Bild, причиной стали «тесные связи» президента Германии с Россией в последние годы, а также его поддержка проекта газопровода «Северный поток-2». Шольц после этого заявил, что решение Киева вызывает раздражение, и правильней было бы принять Штайнмайера.

Шольца критикуют за то, что, в отличие от многих других западных лидеров, он еще не ездил в Киев, чтобы продемонстрировать свою поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому, отмечает Tagesschau. Накануне украинский посол в Германии Андрей Мельник заявил, что тот факт, что с начала боевых действий на Украине в стране не побывал ни один представитель федерального правительства ФРГ, указывает на «вялость немецкой политики».

Как пишет ZDF, несостоявшийся визит Штайнмайера также мешает приехать в Киев главе МИД Германии Анналене Бербок. В страну решил отправиться председатель оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц. Шольц заявил, что ничего не имеет против этого.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Олаф Шольц Германия Франк-Вальтер Штайнмайер Украина Киев Военная операция на Украине
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