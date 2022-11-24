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В Польше назвали назначение Мельника в МИД Украины «пощечиной полякам»

В сейме Польше назвали назначение Мельника замглавы МИД Украины «пощечиной полякам»

Назначение бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника заместителя министра иностранных дел является «ударом по сердцу волынских семей» и «пощечиной всем полякам», заявил вице-спикера польского сейма, депутат от Польской крестьянской партии Петр Згожельский. Его слова приводит издание Do Rzeczy.

«Выдвижение Мельника на должность заместителя министра иностранных дел Украины — это удар по сердцу волынских семей, это также пощечина всем полякам», — сказал Згожельский.

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