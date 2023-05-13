Мельник обвинил Шольца в затягивании поставок оружия

Мельник обвинил Германию в затягивании поставок оружия Украине и предоставления ей членства в НАТО. По его словам, это ошибка, которую нужно немедленно исправить. Дипломат ранее не раз критиковал политику Германии

Андрей Мельник (Фото: Michael Kappeler / dpa / Global Look Press)

Берлин затягивает поставки оружия Киеву, а также «играет замедляющую роль» в обсуждении членства Украины в НАТО, заявил замглавы украинского МИДа, бывший посол в Германии Андрей Мельник, передает RND.

По его словам, отношения Украины и Германии сейчас сложные, «потому что нам до сих пор не помогают со всем, что нам нужно быстро». Мельник рассказал, что Киеву необходимо «вдвое или в пять раз больше» поставленных 18 танков Leopard, а также другое немецкое оружие и техника. В Берлине эту ситуацию замалчивают, утверждает он.

Дипломат обвинил канцлера Германии Олафа Шольца в уклонении от обсуждения поставок оружия Украине и ее членства в НАТО. «Он проводит новые или старые красные линии, потому что никто не хочет давать ответы на эти сложные вопросы. Вместо этого немцев убеждают, что все сейчас якобы пикобелло (отлично. — РБК) в плане вооружения. <...> Это ошибка, которую нужно немедленно исправить», — сказал Мельник.

Он добавил, что нежелание Германии поставлять оружие «разочаровывает».

Мельник и раньше критиковал действия правительства Германии. В мае прошлого года он назвал политику страны в отношении Украины «вялой» и выразил мнение, что Шольцу не хватает «воображения и смелости».

Позже дипломат назвал Шольца «оскорбленной ливерной колбасой» после того, как тот назвал препятствием для своего визита на Украину отказ Киева принять президента ФРГ Франка Вальтера Штайнмайера. «Изображать из себя оскорбленную ливерную колбасу — не очень по-государственному», — заявил на это Мельник.

В июле прошлого года его уволили с должности посла Украины в Германии, которую дипломат занимал с 2014 года. После этого Мельник стал замглавы МИД Украины.

13 мая Der Spiegel со ссылкой на источники сообшил, что Германия отправит Украине крупную партию военной техники на €2,7 млрд. Об этом могут объявить уже 14 мая.

По данным издания, украинская армия получит 30 танков Leopard 1, 20 боевых машин пехоты Marder, 200 дронов-разведчиков, системы ПВО IRIS-T, снаряды и транспортные средства для функционирования логистики.

Россия осуждает поставки оружия Украине и считает, что таким образом другие страны становятся сторонами конфликта. Тем не менее это не изменит исхода военной операции, заявляют в Москве.