FT сообщила, что с новыми санкциями ЕС против России «покончено»

Евросоюз достиг предела по санкциям, которые бы не затрагивали ключевых интересов стран-членов, а потому при новых мерах исключений будет больше ограничений. Источники считают, что будут усложнены пути обхода санкций

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Международные санкции не коснулись только тех отраслей российской экономики, которые критически важны для одной или нескольких стран Евросоюза, а потому любые попытки ввести ограничения будут встречены вето, пишет Financial Times со ссылкой на источники среди европейских чиновников.

«Мы закончили <...>. Если мы введем больше санкций, исключений будет больше, чем мер», — сказал один из собеседников FT.

Неформальные обсуждения предложений по новому, 11-му пакету ограничений начнутся 21 апреля, в них примут участие чиновники Еврокомиссии и представители стран — членов ЕС. Работающие над будущими санкциями чиновники рассказали, что, скорее всего, санкции ограничатся расширением списка подсанкционных физлиц и ужесточением мер против обхода санкций.

Европейские санкции не введены среди прочего против атомной отрасли России, этих мер добиваются власти Украины, но ряд стран ЕС предупреждал, что не поддержат такой шаг. «Мы не можем принять санкции в атомной энергетике против России, потому что это будет влиять непосредственно на нашу ядерную энергетику. <...> Если потребуется, мы наложим вето», — говорил болгарский президент Румен Радев. При этом, по данным Bloomberg, экспорт российского ядерного топлива и атомных технологий вырос в 2022 году на 20%.

О пределе по санкционным возможностям руководство Евросоюза публично говорило еще в конце прошлого года, после принятия девятого пакета санкций. «Я не вижу областей, где эти санкции должны быть дополнены чем-то новым. Если реально взглянуть на эти важные области с точки зрения российской экономики, эта петля достаточно затянута», — говорил литовский еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс. Когда приняты решения по ключевым отраслям экономики, остается не так много возможностей расширять ограничения, соглашался с ним глава Евросовета Шарль Мишель. В руководстве Евросоюза отмечали, что эффект от санкций будет виден в долгосрочной перспективе.

Предыдущий, десятый пакет санкций Евросоюз принял в конце февраля, он касался прежде всего ужесточения надзора за исполнением уже принятых ограничений. Российская сторона назвала ограничения нелегитимными, а также заявила о давлении ЕС на механизмы международной торговли.