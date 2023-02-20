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Глава Евросовета сравнил санкции против России с «затягиванием петли»

Глава Евросовета Мишель назвал целью новых санкций против России «затягивание петли»
Шарль Мишель
Шарль Мишель (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Новые пакеты санкций против России направлены на предотвращение попыток обхода уже введенных ограничений, заявил глава Евросовета Шарль Мишель в интервью Le Soir.

«Каждый следующий пакет направлен на затягивание петли и предотвращение попыток обхода [санкций]», — сказал он. По словам Мишеля, ЕС уже ввел главные ограничения — санкции против ископаемого топлива. «Когда вы уже приняли главные меры, то остается не так много их дополнительных вещей, которые вы можете сделать», — пояснил он.

В начале февраля глава Еврокомиссии Урсула фон Ляйен сообщила, что ЕС готовит десятый пакет санкций против России, его намерены ввести до 24 февраля. По ее словам, санкции предполагают в том числе экспортные ограничения на сумму €11 млрд.

Детали нового санкционного пакета публиковал Bloomberg со ссылкой на источники среди европейских чиновников. По данным агентства, ЕС собирается ввести санкции против Альфа-банка, Росбанка и Тинькофф Банка, а также запретить гражданам России занимать должности в европейских инфраструктурных компаниях.

Reuters со ссылкой на источники писал, что ЕС может запретить больше «российских пропагандистских СМИ» и исключить больше российских банков из межбанковской системы передачи информации SWIFT. В числе других предложений — ограничения против «Росатома» и его руководства.

Издание Politico со ссылкой на источники сообщало, что послы стран ЕС 15 февраля не смогли согласовать новый пакет санкций из-за пункта о запрете импорта российского синтетического каучука. Такие страны, как Италия и Германия, скептически относятся к этой мере, в то время как Польша выступает за ограничение.

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Politico отмечает, что производство синтетического каучука ежегодно приносит России миллиарды долларов дохода. Так, в 2021 году она экспортировала синтетический каучук почти на $2 млрд, из них $700 млн пришлось на ЕС.

Теги
Евросоюз санкции Евросовет Шарль Мишель
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