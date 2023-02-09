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Война санкций ,  
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Болгария отказалась поддержать санкции против атомной отрасли России

Президент Болгарии: республика наложит вето на санкции ЕС против атомной отрасли России
Болгарский президент Румен Радев заявил, что антироссийские санкции в атомной отрасли повлияют на ядерную энергетику страны. «Росатом» в Болгарии был потенциальным инвестором АЭС
Фото: Павел Львов / РИА Новости
Фото: Павел Львов / РИА Новости

Болгария не поддержит санкции ЕС против российской атомной отрасли, заявил президент страны Румен Радев, передает «Блиц».

«Неоднократно заявлял, что мы не можем принять санкции в атомной энергетике против России, потому что это будет влиять непосредственно на нашу ядерную энергетику. <...> Если потребуется, мы наложим вето», — сказал Радев.

Он отметил, что европейским лидерам следует сосредоточиться на мерах, которые приведут к прекращению боевых действий на Украине. Болгария продолжит помогать украинцам.

Ограничения против атомной сферы России, как сообщало агентство Reuters со ссылкой на источники, могут войти в десятый пакет санкций ЕС, который планируется ввести к 24 февраля. Собеседник агентства уточнил, что речь может идти об ограничениях в отношении «Росатома» и его руководства.

На севере Болгарии располагается недостроенная АЭС «Белене», «Росатом» входил в число потенциальных инвесторов объекта. В 2020-м госкорпорация подписала меморандум о сотрудничестве с Framatome SAS (Франция) и GE Steam Power (США) по этому проекту. Как претендентов на строительство называли также компании из Китая и Кореи.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен указала, что планируемые санкции будут включать экспортные ограничения на €10 млрд, а целями будут «военная машина» России и «пропагандисты».

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Источники Bloomberg и Reuters также сообщили, что санкции могут включать новые отключения российских банков от SWIFT и дополнительные ограничения против физических и юридических лиц, которых считают причастными к деятельности ЧВК «Вагнер».

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Болгария Росатом санкции вето Евросоюз
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