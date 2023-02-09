Болгария отказалась поддержать санкции против атомной отрасли России
Болгария не поддержит санкции ЕС против российской атомной отрасли, заявил президент страны Румен Радев, передает «Блиц».
«Неоднократно заявлял, что мы не можем принять санкции в атомной энергетике против России, потому что это будет влиять непосредственно на нашу ядерную энергетику. <...> Если потребуется, мы наложим вето», — сказал Радев.
Он отметил, что европейским лидерам следует сосредоточиться на мерах, которые приведут к прекращению боевых действий на Украине. Болгария продолжит помогать украинцам.
Ограничения против атомной сферы России, как сообщало агентство Reuters со ссылкой на источники, могут войти в десятый пакет санкций ЕС, который планируется ввести к 24 февраля. Собеседник агентства уточнил, что речь может идти об ограничениях в отношении «Росатома» и его руководства.
На севере Болгарии располагается недостроенная АЭС «Белене», «Росатом» входил в число потенциальных инвесторов объекта. В 2020-м госкорпорация подписала меморандум о сотрудничестве с Framatome SAS (Франция) и GE Steam Power (США) по этому проекту. Как претендентов на строительство называли также компании из Китая и Кореи.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен указала, что планируемые санкции будут включать экспортные ограничения на €10 млрд, а целями будут «военная машина» России и «пропагандисты».
Источники Bloomberg и Reuters также сообщили, что санкции могут включать новые отключения российских банков от SWIFT и дополнительные ограничения против физических и юридических лиц, которых считают причастными к деятельности ЧВК «Вагнер».