Bloomberg: экспорт России в атомной отрасли в 2022 году вырос более чем на 20%

Bloomberg назвал отрасль, где экспорт России вырос на 20% за год

Экспорт России в сфере атомной энергетики, в отношении которой не действуют санкции, в прошлом году увеличился за счет поставок в Восточную Европу и Китай. «Росатом» оценивал рост поставок за рубеж в 15%

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Экспорт российского ядерного топлива и атомных технологий вырос в 2022 году на 20%, пишет Bloomberg со ссылкой на торговые данные, собранные Королевским объединенным институтом оборонных исследований (RISU) Великобритании.

При этом институт не учитывал поставки ядерного топлива в страны, находящиеся под санкциями, в том числе Иран. Его данные получены от стороннего поставщика и базируются на сведениях российской таможни.

Закупки странами Евросоюза выросли до самого высокого уровня за три года, отмечает агентство. Так, в прошлом году топливо у «Росатома» продолжали покупать Чехия, Болгария, Венгрия и Словакия. По данным RISU, на страны Восточной Европы, где стоят реакторы советских времен, с 2019 года приходились две пятых экспорта «Росатома». Однако у российской атомной отрасли есть и быстрорастущие рынки, в том числе Индия и Китай, отметил Bloomberg.

Агентство указывает, что «Росатом» поставляет примерно одну пятую объема обогащенного урана, необходимого для работы 92 реакторов в США. В Европе российское топливо нужно предприятиям, поставляющим энергию 100 млн жителей.

Как отмечает Bloomberg, помимо денег экспорт в сфере атомной энергетики означает установление долгосрочных отношений, поскольку требует больших затрат на первоначальном этапе, а впоследствии предполагает долгосрочные соглашения по обслуживанию и пополнению запасов топлива. При этом, указывает агентство, в этой сфере у России почти нет конкурентов, поскольку инвестировала в атомную отрасль, когда в других странах она почти атрофировалась.

Глава «Росатома» Алексей Лихачев в декабре заявил, что объем поставок «Росатома» за рубеж по итогам 2022 года превысит $10 млрд, рост составит примерно 15%.