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Bloomberg назвал отрасль, где экспорт России вырос на 20% за год

Bloomberg: экспорт России в атомной отрасли в 2022 году вырос более чем на 20%
Экспорт России в сфере атомной энергетики, в отношении которой не действуют санкции, в прошлом году увеличился за счет поставок в Восточную Европу и Китай. «Росатом» оценивал рост поставок за рубеж в 15%
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Экспорт российского ядерного топлива и атомных технологий вырос в 2022 году на 20%, пишет Bloomberg со ссылкой на торговые данные, собранные Королевским объединенным институтом оборонных исследований (RISU) Великобритании.

При этом институт не учитывал поставки ядерного топлива в страны, находящиеся под санкциями, в том числе Иран. Его данные получены от стороннего поставщика и базируются на сведениях российской таможни.

Закупки странами Евросоюза выросли до самого высокого уровня за три года, отмечает агентство. Так, в прошлом году топливо у «Росатома» продолжали покупать Чехия, Болгария, Венгрия и Словакия. По данным RISU, на страны Восточной Европы, где стоят реакторы советских времен, с 2019 года приходились две пятых экспорта «Росатома». Однако у российской атомной отрасли есть и быстрорастущие рынки, в том числе Индия и Китай, отметил Bloomberg.

Агентство указывает, что «Росатом» поставляет примерно одну пятую объема обогащенного урана, необходимого для работы 92 реакторов в США. В Европе российское топливо нужно предприятиям, поставляющим энергию 100 млн жителей.

Как отмечает Bloomberg, помимо денег экспорт в сфере атомной энергетики означает установление долгосрочных отношений, поскольку требует больших затрат на первоначальном этапе, а впоследствии предполагает долгосрочные соглашения по обслуживанию и пополнению запасов топлива. При этом, указывает агентство, в этой сфере у России почти нет конкурентов, поскольку инвестировала в атомную отрасль, когда в других странах она почти атрофировалась.

Глава «Росатома» Алексей Лихачев в декабре заявил, что объем поставок «Росатома» за рубеж по итогам 2022 года превысит $10 млрд, рост составит примерно 15%.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский призывал включить атомную отрасль России и «Росатом», в частности, в санкционный список. 5 февраля глава государства ввел против госкорпорации и других компаний ядерной отрасли санкции. Однако, как писал Bloomberg, «Росатом» вряд ли попадет под санкции ЕС в рамках десятого пакета мер из-за возражений ряда стран союза. Агентство эти государства не назвало, но ранее об отказе поддержать ограничения против атомной отрасли России заявляли власти Венгрии, где «Росатом» строит новые блоки для АЭС «Пакш» и Болгарии.

По данным Reuters, на санкциях против ядерной энергетики также настаивали Польша и Латвия. Польский посол в ЕС Анджей Садось заявил о разочаровании предложениями по десятому пакету санкций против России, куда не войдут ограничения против «Росатома».

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Юлия Волкова Юлия Волкова
Росатом санкции ядерная энергетика атомная отрасль Восточная Европа
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