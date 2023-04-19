Жвачка оказалась самым подорожавшим за год санкций продуктом

Западные санкции и зависимость от импорта сделали жвачку лидером подорожания среди продуктов с марта 2022 года. Темпы роста цен на жевательную резинку за год стали рекордными за последнее десятилетие

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Жевательная резинка возглавила перечень продуктов, которые заметнее всего подорожали за год в российских магазинах, зафиксировал Росстат. В марте 2023 года средняя цена упаковки жвачки в рознице составляла 39 руб. (пик цены был достигнут в феврале 2023 года — 39,39 руб. за упаковку). По сравнению с тем же месяцем 2022 года ее стоимость выросла на 22,3% — тогда средняя цена равнялась 32 руб.

При этом год назад, в марте 2022-го, инфляция в России была на пике — за месяц цены взлетели на 7,6%, что стало рекордным показателем с 1999 года. Рост цен начался после объявления о специальной военной операции на Украине и последовавшего ввода западных санкций, которые привели к разгону курса доллара, нарушению логистических цепочек импортных поставок и массовой приостановке бизнеса иностранных компаний в России. В последующие месяцы рост цен замедлился, в марте 2023 года по сравнению с предыдущим месяцем инфляция составила 0,37%.

Темпы подорожания жвачки за последний год стали рекордными за все предыдущее десятилетие. В предыдущие годы жевательная резинка также росла в цене, но ежегодное подорожание составляло 1–3 руб. год (исключение — 2018 год, когда цены незначительно снизились).

Какую жвачку чаще всего покупают россияне Российский рынок жевательной резинки распределен между крупнейшими игроками — Wrigley («дочка» корпорации Mars, производит бренды Orbit, Wrigley's, Eclipse), Mondelez International (выпускает жвачку Dirol) и Perfetti Van Melle (марка Mentos). По данным исследовательской компании Ipsos, в четвертом квартале 2022 года жвачку потребляло около четверти жителей крупных российских городов старше 16 лет (учитывались города с населением более 100 тыс. человек). В пятерке самых популярных марок, которые потребители жвачки покупали за последние три месяца, — Orbit White «Мятный» (24,6% опрошенных), Dirol Mint «Морозная мята» (23,7%), Orbit «Cочный арбуз» (17,3%), Mentos (14,2%) и Dirol Mint «Мята» (13,1%).

Почему подорожала жвачка

Резкое подорожание жевательной резинки за последний год — результат последствий западных санкций, следует из объяснения исполнительного директора подмосковной кондитерской фабрики «К-Артель» (производит жевательную резинку под брендом Turbo) Романа Шуваева. Во-первых, на фоне санкций подорожала упаковка, объясняет Шуваев. В апреле 2022 года в рамках пятого пакета санкций ЕС запретил ввоз в Россию типографической краски, бумаги, картона, пленки, а также машин для печати. Вторая причина роста цен — зависимость производства от импорта компонентов, продолжает Шуваев: основа для жевательной резинки не производится в России и ввозится из-за рубежа. Летом прошлого года российские заводы столкнулись со сложностями из-за того, что резиновая основа из синтетических полимеров попала под санкции ЕС, сообщал «Коммерсантъ». Проблемы с ингредиентами, по информации источников издания, даже вынудили компанию Mars предупредить торговые сети о сокращении ассортимента Orbit до конца года.

Российские заводы по производству синтетического каучука, которые могли бы заниматься производством основы для жевательной резинки, например в Воронеже и Ефремове, не могут удовлетворить спрос, сетует Шуваев. До того как эта основа попала под санкции, в Россию она завозилась морским транспортом из Испании, рассказывает собеседник РБК. Сейчас отечественные производители перешли на поставки из Бразилии и Египта, а также «налаживают связь» с Китаем, говорит Шуваев. Но из-за удорожания логистики и увеличения времени в пути поставщики подняли цены до 40%, а оплату за товар просят присылать заранее за два-три месяца, «и еще не факт, что привезут и не задержат», жалуется Шуваев.

С тем, что жевательная резинка стала лидером роста цен среди продуктов из-за того, что производство этого продукта сильно зависит от импортных компонентов, согласен и исполнительный директор ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев (ассоциация объединяет более 50 ведущих международных и российских производителей фирменных торговых марок товаров широкого спроса, в том числе Mars, Mondelez International и Perfetti Van Melle). Среди основных причин увеличения стоимости жевательной резинки эксперт перечисляет подорожание упаковки, импортных компонентов и усложнение логистических цепочек. Производители стараются сдерживать рост цен, но все равно какую-то часть им приходится транслировать на потребителя, добавил Поповичев.

Доставка компонентов из-за рубежа в прошлом году подорожала вдвое, что отразилось на росте себестоимости товаров с импортной составляющей как минимум на 8–10%, отмечает председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. Крупной сетевой рознице этот рост сдерживать проще: цены на жевательную резинку в торговых сетях примерно на 10–12% ниже средних по стране за счет большей закупочной мощности и промоактивности производителей, уверяет эксперт. Хотя после начала специальной военной операции на Украине многие международные компании, в том числе Mars, приостановили инвестиции в маркетинг в России.

РБК направил запрос крупнейшим производителям — Mars, Mondelez International и Perfetti Van Melle, а также в торговые сети X5 Group («Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик»), «Лента», «Верный», «Ашан», Metro C&C. Ретейлеры «Магнит», «Вкусвилл» и «Азбука вкуса» отказались от комментариев.

Как изменился спрос на жвачку

Большинство жителей российских городов не покупают жевательную резинку, а в 2022 году доля потребителей этого продукта еще и заметно снизилась, следует из данных Ipsos. Если в четвертом квартале 2021 года жвачку потребляли 30% россиян старше 16 лет, проживавших в крупных городах, то к четвертому кварталу 2022-го доля потребителей упала до 25,6%.

Покупатели в крупнейших торговых сетях за год, завершившийся февралем 2023 года, купили меньше жевательной резинки, чем за предыдущий годовой период, но потратили на нее больше, следует из данных исследовательской компании NielsenIQ (анализирует информацию о покупках в крупнейших российских торговых сетях). Объемы продаж жевательной резинки за 12 месяцев до февраля 2023 года снизились на 2,9% год к году (абсолютные значения не раскрываются). В денежном выражении продажи за то же время показали рост на 16,1%.

Россияне уже не первый год покупают меньше жевательной резинки: эта категория была одной из самых пострадавших еще во время пандемии. Тогда из-за связанных с COVID-19 ограничений жвачке, как и другим товарам, которые покупатели обычно берут под влиянием импульса в прикассовой зоне магазинов, стало сложнее попадать в корзину потребителей, а потребность в ней из-за режима самоизоляции снизилась. По итогам 2020 года аналитики фиксировали, что продажи жевательной резинки в магазинах сократились почти на 15% в натуральном выражении и на 13% — в денежном. В 2021 году темпы падения продаж в натуральном выражении замедлились. Но к началу 2023 года объемы продаж категории остаются ниже уровня 2021 года, отмечают в NielsenIQ.

Спрос на жвачку зависит от покупательной способности населения, утверждает Шуваев. Когда цены на продукты растут, а зарплата потребителей не меняется, этот товар покупают меньше, отмечает эксперт. Впрочем, вопреки сложностям с ингредиентами и снижению спроса разнообразие ассортимента жевательной резинки в торговых сетях за год выросло в два раза, отмечают эксперты NielsenIQ. По их данным, за последние 12 месяцев количество товарных позиций, или SKU (от англ. stock keeping unit — «единица складского учета»), жевательной резинки достигло 1266 против 1101 годом ранее.