Зеленский ввел санкции против сотрудников «Росатома», Ушакова и Брычевой

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 11 февраля
EUR ЦБ: 78,05 (-0,27) Инвестиции, 10 фев, 19:31 Курс доллара на 11 февраля
USD ЦБ: 72,79 (-0,1) Инвестиции, 10 фев, 19:31
Путин оценил работу морской пехоты словами «как следует» Политика, 15:12
«Пожиратели жизни»: как прекратить бессмысленные занятия РБК и Газпромбанк, 15:00
Дуда назвал число военных США в Польше Политика, 14:52
В Бельгии 25-летний вратарь умер после отраженного пенальти Спорт, 14:48
Второй футбольный клуб снялся с чемпионата Турции Спорт, 14:37
Daily Mail узнала о беспокойстве НАТО из-за Великобритании и Украины Политика, 14:29
Зеленский ввел санкции против сотрудников «Росатома», Ушакова и Брычевой Политика, 14:20
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Бургеры, пицца, шаурма и другие блюда-лидеры в ресторанах фастфуда РБК и Черкизово, 14:11
Российские спасатели ищут выживших под завалами в Турции. Видео Общество, 13:54
В Японии сообщили о вхождении в ее территориальные воды судна Китая Политика, 13:51
В Москве за 12 часов выпало около 20% месячной нормы осадков Общество, 13:43
Айронмен из «Бэби-клуба»: как наладить бизнес и отношения с женой РБК и Газпромбанк, 13:23
Махачев оценил бой с Волкановски фразой «чем тяжелее победа, тем слаще» Спорт, 13:17
Глава СНБО анонсировал «большую чистку» в силовых органах Украины Политика, 13:16
Война санкций ,  
0 

Зеленский ввел санкции против сотрудников «Росатома», Ушакова и Брычевой

Зеленский ввел санкции против Юрия Ушакова, Ларисы Брычевой и сотрудников «Росатома»
Ограничительные меры в отношении 200 физических лиц, среди которых помощники президента России, топ-менеджмент «Росатома» и другие сотрудники атомной отрасли, будут действовать 50 лет
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о новых антироссийских санкциях. Под них попали 200 человек, в том числе два помощника президента России — Юрий Ушаков и начальник Государственно-правового управления при президенте Лариса Брычева.

В списке оказался также Игорь Боровков, который до декабря занимал пост замглавы аппарата правительства — руководителя аппарата коллегии Военно-промышленной комиссии.

Кроме того, в перечень внесены заместители гендиректора «Росатома» Юрий Яковлев, Кирилл Комаров, Александр Локшин, Олег Шубин, Константин Денисов, Андрей Никипелов, Сергей Новиков, Сергей Обозов, Юрий Оленин, Илья Ребров, Вячеслав Рукша и Николай Спасский (санкции против главы госкорпорации Алексея Лихачева были введены еще в прошлом мае сроком на три года).

Санкции коснулись и других сотрудников российской атомной отрасли. Они подразумевают блокировку активов, ограничение торговых операций (полное прекращение), предотвращение выведения капиталов за пределы Украины и другие меры. В документе говорится, что эти ограничения будут действовать 50 лет.

Ограничительные меры против самого «Росатома» и его дочерних предприятий были приняты неделей ранее. Тогда же санкции ввели против «Атомного энергопромышленного комплекса», «Атоммаш-Сервиса», госпредприятия «Запорожская АЭС» (создано в минувшем октябре по поручению президента России Владимира Путина) — всего против 200 компаний. В «Росатоме» в ответ заявили, что «атомная энергетика должна быть вне политической конъюнктуры». Лихачев посчитал, что в мерах «нет никакого ни смысла, ни последствий».

В прошлом ноябре Le Monde сообщала, что власти Евросоюза пока не стремятся вводить санкции против атомной отрасли России. На этом настаивают Польша и Литва, писал Reuters в начале года. Болгария и Венгрия заявили, что не поддержат такую меру.

Читайте на РБК Pro
Биохакинг на $2 млн: как 45-летний ИT-миллионер возвращает молодость
«Гонка вооружений»: к чему приведет конкуренция Google и OpenAI
«Она всех раздражала, и я ее уволил»: чем сотрудники бесят начальство
Как оформить зарубежных удаленщиков без нарушения закона
Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Владимир Зеленский санкции СНБО Юрий Ушаков Росатом

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
Материалы по теме
«Росатом» заявил о готовности к работе по зоне ядерной безопасности ЗАЭС
Политика
«Росатом» ответил на санкции словами об атомной энергетике вне политики
Политика
Зеленский ввел санкции против Прохорова, Абрамовича и еще 250 бизнесменов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter