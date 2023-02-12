Зеленский ввел санкции против сотрудников «Росатома», Ушакова и Брычевой

Ограничительные меры в отношении 200 физических лиц, среди которых помощники президента России, топ-менеджмент «Росатома» и другие сотрудники атомной отрасли, будут действовать 50 лет

Владимир Зеленский (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о новых антироссийских санкциях. Под них попали 200 человек, в том числе два помощника президента России — Юрий Ушаков и начальник Государственно-правового управления при президенте Лариса Брычева.

В списке оказался также Игорь Боровков, который до декабря занимал пост замглавы аппарата правительства — руководителя аппарата коллегии Военно-промышленной комиссии.

Кроме того, в перечень внесены заместители гендиректора «Росатома» Юрий Яковлев, Кирилл Комаров, Александр Локшин, Олег Шубин, Константин Денисов, Андрей Никипелов, Сергей Новиков, Сергей Обозов, Юрий Оленин, Илья Ребров, Вячеслав Рукша и Николай Спасский (санкции против главы госкорпорации Алексея Лихачева были введены еще в прошлом мае сроком на три года).

Санкции коснулись и других сотрудников российской атомной отрасли. Они подразумевают блокировку активов, ограничение торговых операций (полное прекращение), предотвращение выведения капиталов за пределы Украины и другие меры. В документе говорится, что эти ограничения будут действовать 50 лет.

Ограничительные меры против самого «Росатома» и его дочерних предприятий были приняты неделей ранее. Тогда же санкции ввели против «Атомного энергопромышленного комплекса», «Атоммаш-Сервиса», госпредприятия «Запорожская АЭС» (создано в минувшем октябре по поручению президента России Владимира Путина) — всего против 200 компаний. В «Росатоме» в ответ заявили, что «атомная энергетика должна быть вне политической конъюнктуры». Лихачев посчитал, что в мерах «нет никакого ни смысла, ни последствий».

В прошлом ноябре Le Monde сообщала, что власти Евросоюза пока не стремятся вводить санкции против атомной отрасли России. На этом настаивают Польша и Литва, писал Reuters в начале года. Болгария и Венгрия заявили, что не поддержат такую меру.