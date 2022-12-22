Еврокомиссар увидел предел и «тугую петлю» санкций против России

Санкционная «петля достаточно затянута», ограничительные меры против России некуда расширять, кроме уточнений, считает литовский еврокомиссар Синкявичюс. ЕС будет дальше заниматься контролем за соблюдением санкционного режима

Виргиниюс Синкявичюс (Фото: Olivier Hoslet / EPA / ТАСС)

Достигнут значительный успех по энергетической безопасности от России, экономике страны нанесен ущерб, но при этом ограничительные меры достигли своего предела, новые санкции Евросоюза являются по большей части уточнением старых. Об этом заявил литовский еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс в интервью Žinių radijui.

«Я не вижу областей, где эти санкции должны быть дополнены чем-то новым. Если реально взглянуть на эти важные области с точки зрения российской экономики, эта петля достаточно затянута», — сказал он (цитата по Delfi).

Синкявичюс подчеркнул, что самым важным для ЕС является контроль за соблюдением ранее введенных санкций, убедиться в их выполнении и предотвратить возможный обход Россией ограничений с помощью «других соседних государств», тогда меры «окажут наибольшее давление». Европа сократила импорт российского газа с 40 до 9%, такая динамика сокращает возможности Москвы финансировать боевые действия, считает еврокомиссар.

Руководство прежде не раз отмечало, что эффект санкций против России будет заметнее в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отмечал, что запрет на поставки полупроводников в Россию ограничивает производство в стране высокоточных ракет, а благодаря санкциям Россия окажется в научной, экономической и технологической изоляции.

Кремль тезис об изоляции России отвергает, санкции против страны власти называют нелегитимными. Президент Владимир Путин называет ограничительные меры безумными и бездумными, настаивая, что инициаторы санкций столкнутся с большим ущербом, чем Россия. «Такова цена решений, оторванных от реалий и принятых вопреки здравому смыслу», — уверен он.