Страны ЕС согласовали десятый пакет санкций против России

Страны Евросоюза согласовали десятый пакет санкций против России, сообщает представительство Швеции в ЕС в Twitter.

В него войдут:

ужесточение экспортных ограничений в отношении товаров и технологий двойного назначения и технологий;

ограничительные меры в отношении физических и юридических лиц, которые поддерживают боевые действия, «распространяют пропаганду и доставляют дроны», которые Россия, по данным Брюсселя, использует на Украине;

меры против «российской дезинформации».

Евросоюз три дня подряд не мог достичь договоренностей по десятому раунду санкций к годовщине начала военной операции на Украине. Reuters и AFP передавали, что принятие мер задерживала Польша, которая настаивала на более строгих ограничениях. В частности, Варшава требовала запретить импорт из России синтетического каучука, который используется для производства шин



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