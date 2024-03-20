В ДНР заявили об огневом контроле путей снабжения ВСУ под Авдеевкой

Российская армия взяла под огневой контроль пути снабжения ВСУ в районах сел Уманское, Орловка и Бердычи под Авдеевкой, сообщил советник главы ДНР. Украинские военнослужащие покинули этот населенный пункт 17 февраля

Фото: Александр Река / ТАСС

Российские военнослужащие взяли под огневой контроль несколько дорог, выполняющих функцию путей снабжения вооруженных сил Украины (ВСУ), в районах сел Уманское, Орловка и Бердычи под Авдеевкой, передает ТАСС со ссылкой на советника главы ДНР Игоря Кимаковского.

По его словам, это существенно усложнит логистику ВСУ на авдеевском направлении.

Бои за Авдеевку шли с октября 2023 года. Главком ВСУ Александр Сырский объявил о выводе войск из населенного пункта в ночь на 17 февраля и о переходе к обороне «на более выгодных рубежах». Президент Украины Владимир Зеленский объяснил это решение риском окружения и необходимостью сохранения жизней солдат.

Авдеевка находится примерно в 10 км северо-западнее Донецка. В начале 2022 года численность ее населения составляла 31,7 тыс. человек. Издание Financial Times называла этот населенный пункт «воротами в Донецк».

Вечером 17 февраля глава российского Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном контроле над Авдеевкой. Это позволило отодвинуть от Донецка линию фронта, заявил он. По словам Шойгу, ВСУ при отступлении из Авдеевки потеряли более 1,5 тыс. военнослужащих.

После этого Минобороны России отчитывалось о занятии более выгодных рубежей на авдеевском направлении, а также о взятии под контроль сел Орловка, Петровское и Победа, населенного пункта Ласточкино и поселков Невельское и Северное.