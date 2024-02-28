Минобороны России сообщило о взятии под контроль села Петровское под Авдеевкой

Минобороны сообщило о взятии под контроль села Петровское под Авдеевкой

Петровское находится к северо-западу от Авдеевки. ВСУ сообщили об отходе из этого населенного пункта, а также села Северное накануне

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Российские войска взяли под контроль населенный пункт Петровское (Украина в 2016 году переименовала его в Степовое) на авдеевском направлении, сообщили в Минобороны.

Населенный пункт находится примерно в 5 км к северо-западу от города Авдеевка. Также российские войска «заняли более выгодные рубежи и отразили 11 контратак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское, Новгородское, Новобахмутовка, Тоненькое, Орловка и Первомайское», добавили в российском ведомстве.

По данным Минобороны России, за сутки украинская армия на этом направлении потеряла до 165 военных, четыре танка, две боевые машины пехоты Bradley, бронетранспортер М113 производства США и пять автомобилей.

О том, что украинские войска отошли из Степового и села Северное, в ВСУ сообщили накануне, 27 февраля. Как рассказал командующий группировкой войск «Таврия», ответственной за это направление, Александр Тарнавский, украинские силы стабилизировали линию обороны в районах сел Тоненькое, Орловка и Бердычи. Они находятся примерно на одной линии на расстоянии около 8 км от Авдеевки.

Минобороны России сообщило о взятии под контроль села Северное в сводке от 27 февраля. По данным российского ведомства, в ходе боев на этом направлении ВСУ потеряли в том числе два танка, среди них — американский Abrams.

Министр обороны России Сергей Шойгу на коллегии Минобороны заявил, что «военное командование ВСУ пытается за счет оставшихся резервов стабилизировать обстановку и не допустить развала фронта».