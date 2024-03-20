Российские военные показали изнутри подбитый под Авдеевкой Abrams

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Российские спецназовцы добрались до подбитого танка Abrams в селе Бердычи (около 12 км до Авдеевки) и снял видео изнутри, сообщили «РИА Новости» разведчики группировки «Центр» с позывными «Изай» и «Леший».

«Задача была осмотреть его на предмет цел ли он, сгорел, не сгорел, образцов вооружения, техник», — рассказал агентству разведчик-сапер с позывным «Леший». По его словам, эвакуировать танк пока не может ни российская, ни украинская сторона.

«Там любая техника подъехала [бы] за этим Abrams, она осталась бы там же. Им смысла нет, лишние потери были бы у них», — сообщил старший разведчик с позывным «Изай».

США передали партию Abrams Украине в сентябре 2023 года. С конца февраля 2024-го российские военные уничтожили несколько таких танков под Авдеевкой. Этот город находится в 10 км к северо-западу от Донецка; украинские военные покинули его 17 февраля.

Москва критикует поставки западного оружия Украине, подчеркивая, что военная помощь не влияет на ход военной операции. Россия «щелкает» американские вооружения «как орехи», заявил президент Владимир Путин.