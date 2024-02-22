Российские военные взяли под контроль село Победа
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Победа на донецком направлении, сообщило Минобороны в ежедневной сводке.
«На донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Победа», — говорится в сообщении.
Село Победа расположено к югу от Марьинки в Покровском районе ДНР. По данным переписи от 2001 года, в нем проживали 144 человека.
Последний крупный населенный пункт, который в ходе военной операции на Украине взяли под контроль российские войска, — город Авдеевка в ДНР. ВСУ объявили о решении выйти из него 17 февраля. Президент Владимир Зеленский объяснял это решение желанием не дать России взять ВСУ в окружение.
В программу реновации Москвы включили 12 новых точек. Карта
Как прошла церемония открытия турнира «Игры будущего». Фото, видео
У моего банка отозвали лицензию. Что делать с кредитом и вкладом?
Дачников обяжут самостоятельно бороться с борщевиком. Подробности
Что войдет в 13-й пакет санкций ЕС против России
США объявили в розыск хакера из России. Чем он известен
Стало известно, кого исключат из санкционного списка ЕС
Где в Москве выгодно покупать жилье в 2024 году. Список районов
Список попадающих под налог на роскошь машин обновят. Какие модели в него войдут
Netflix показал финальный трейлер сериала «Аватар: Легенда об Аанге». Видео