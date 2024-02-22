Российские военные взяли под контроль село Победа

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Российские военные взяли под контроль населенный пункт Победа на донецком направлении, сообщило Минобороны в ежедневной сводке.

«На донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Победа», — говорится в сообщении.

Село Победа расположено к югу от Марьинки в Покровском районе ДНР. По данным переписи от 2001 года, в нем проживали 144 человека.

Последний крупный населенный пункт, который в ходе военной операции на Украине взяли под контроль российские войска, — город Авдеевка в ДНР. ВСУ объявили о решении выйти из него 17 февраля. Президент Владимир Зеленский объяснял это решение желанием не дать России взять ВСУ в окружение.