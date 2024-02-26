Российские войска заняли Ласточкино
Российские подразделения заняли населенный пункт Ласточкино на авдеевском направлении, сообщило Минобороны. Уход из этого села признало и командование украинской армии.
В российском военном ведомстве сообщили, что на авдеевском направлении продолжается улучшение положения подразделений по переднему краю. Удары по позициям ВСУ нанесены в районах населенных пунктов Уманское, Нетайлово и Очеретино, отражены атаки в районах Петровского, Северного и Первомайского.
Ласточкино находится примерно в шести километрах западней Авдеевки. Бои за этот населенный пункт начались после занятия российскими войсками Авдеевского коксо-химического завода.
Минобороны также сообщило о занятии более выгодных позиций на донецком направлении и ударах по позициям ВСУ в районах Красного, Курдюмовки и Андреевки.
На южно-донецком направлении также заняты более выгодные рубежи и позиции, отражены атаки ВСУ в районе Марфополя.
На херсонском направлении отражена атака в районе Работино.
Общие потери ВСУ за сутки в Минобороны оценили более чем в 1150 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе три танка, две артиллерийские системы М777, две САУ «Гвоздика», пусковая установка ЗРК NASAMS.
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