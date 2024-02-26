Российские войска заняли Ласточкино

Ласточкино расположено в нескольких километрах к западу от Авдеевки, ВСУ ранее сообщали, что приняли решение отойти от населенного пункта

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Российские подразделения заняли населенный пункт Ласточкино на авдеевском направлении, сообщило Минобороны. Уход из этого села признало и командование украинской армии.

В российском военном ведомстве сообщили, что на авдеевском направлении продолжается улучшение положения подразделений по переднему краю. Удары по позициям ВСУ нанесены в районах населенных пунктов Уманское, Нетайлово и Очеретино, отражены атаки в районах Петровского, Северного и Первомайского.

Ласточкино находится примерно в шести километрах западней Авдеевки. Бои за этот населенный пункт начались после занятия российскими войсками Авдеевского коксо-химического завода.

Минобороны также сообщило о занятии более выгодных позиций на донецком направлении и ударах по позициям ВСУ в районах Красного, Курдюмовки и Андреевки.

На южно-донецком направлении также заняты более выгодные рубежи и позиции, отражены атаки ВСУ в районе Марфополя.

На херсонском направлении отражена атака в районе Работино.

Общие потери ВСУ за сутки в Минобороны оценили более чем в 1150 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе три танка, две артиллерийские системы М777, две САУ «Гвоздика», пусковая установка ЗРК NASAMS.