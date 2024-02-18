Минобороны назвало потери ВСУ при взятии Авдеевки

Минобороны: ВСУ при отступлении из Авдеевки потеряли более 1,5 тыс. человек

При взятии Авдеевки российские войска заняли территорию 31,75 кв. км., потери ВСУ за сутки превысили 1,5 тыс. человек, сообщили в Минобороны. Активные бои за Авдеевку шли с октября 2023 года

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Потери ВСУ при отступлении из Авдеевки за сутки 17 февраля составили более 1,5 тыс. человек, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

«17 февраля в ходе наступательных действий подразделения группировки войск «Центр» полностью освободили город Авдеевка Донецкой Народной Республики и продвинулись на глубину 8,6 км. <...> Противник потерял более 1,5 тыс. военнослужащих», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве также уточнили, что общая площадь территории, взятой под контроль российскими войсками, составила 31,75 кв. км.

Ранее в ВСУ заявили, что часть украинских военных оказалась в плену на заключительном этапе отхода из города.

Бои за Авдеевку шли с октября 2023 года, но в последние недели стали интенсивнее. В ночь на 17 февраля Киев объявил о начале вывода войск из населенного пункта и переходе к обороне «на более выгодных рубежах».

Украинский президент Владимир Зеленский объяснил это решение необходимостью сохранить жизни людей. «Чтобы не попасть в окружение, было принято решение отойти на другие рубежи», — отметил он.

Фото: Google Maps

Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о взятии Авдеевки под полный контроль. Путин поздравил российских военных.

Шойгу сообщил президенту, что занятие города позволит отодвинуть линию фронта от Донецка. По словам министра, теперь Донецк будет проще обезопасить от обстрелов со стороны ВСУ. Глава ДНР Денис Пушилин также заявил, что после взятия Авдеевки под российский контроль города региона «будут обстреливаться меньше».