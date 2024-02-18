Минобороны назвало потери ВСУ при взятии Авдеевки
Потери ВСУ при отступлении из Авдеевки за сутки 17 февраля составили более 1,5 тыс. человек, сообщило Минобороны в телеграм-канале.
«17 февраля в ходе наступательных действий подразделения группировки войск «Центр» полностью освободили город Авдеевка Донецкой Народной Республики и продвинулись на глубину 8,6 км. <...> Противник потерял более 1,5 тыс. военнослужащих», — говорится в сообщении.
В военном ведомстве также уточнили, что общая площадь территории, взятой под контроль российскими войсками, составила 31,75 кв. км.
Ранее в ВСУ заявили, что часть украинских военных оказалась в плену на заключительном этапе отхода из города.
Бои за Авдеевку шли с октября 2023 года, но в последние недели стали интенсивнее. В ночь на 17 февраля Киев объявил о начале вывода войск из населенного пункта и переходе к обороне «на более выгодных рубежах».
Украинский президент Владимир Зеленский объяснил это решение необходимостью сохранить жизни людей. «Чтобы не попасть в окружение, было принято решение отойти на другие рубежи», — отметил он.
Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о взятии Авдеевки под полный контроль. Путин поздравил российских военных.
Шойгу сообщил президенту, что занятие города позволит отодвинуть линию фронта от Донецка. По словам министра, теперь Донецк будет проще обезопасить от обстрелов со стороны ВСУ. Глава ДНР Денис Пушилин также заявил, что после взятия Авдеевки под российский контроль города региона «будут обстреливаться меньше».
Авдеевка расположена примерно в 10 км к северо-западу от Донецка.
⚡ ЦБ сохранил ставку 16%. Как это повлияет на рубль, вклады и кредиты
Запрет на поставку бананов из Эквадора в Россию частично сняли. Подробности
⚡ Что известно о смерти Алексея Навального
Лукашенко рассказал, как задерживали диверсантов из Украины. Видео
Россияне угнали яхту на Карибских островах и перегнали ее в Крым. Фото
«Даже 3D не могут сделать». Производителей кино обвинили в низком качестве
«Москвич» снизил цены на новые автомобили. Какие скидки дают дилеры
Apple покажет сразу 5 новых iPhone. Список и подробности
Marvel раскрыл состав новой «Фантастической четверки»
Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Последние сделки Майкла Бьюрри