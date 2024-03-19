Минобороны заявило о взятии под контроль Орловки в ДНР

Российские военные взяли под контроль село Орловка в ДНР, оно расположено к северо-западу от Авдеевки

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На авдеевском направлении российские войска взяли под контроль населенный пункт Орловка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале.

«На авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Орловка Донецкой народной республики и улучшили положение по переднему краю», — говорится в сообщении.

Орловка находится в Ясиноватском районе Донецкой области примерно в 6 км к западу от северо-западной части Авдеевки на берегу речки Дурная, которая впадает в реку Волчья, приток Самары. На 2001 год население поселка, согласно данным последней переписи, составляло 874 человека.

На этом направлении российские военные отразили шесть контратак штурмовых групп 47-й, 53-й, 59-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Первомайское, Тоненькое и Бердычи ДНР. Украинские потери, по подсчетам Минобороны, составили 125 военнослужащих, две боевые бронированные машины и пять автомобилей.

Также на авдеевском направлении в ходе контрбатарейной борьбы российские войска поразили самоходную артиллерийскую установку (САУ) М109 Paladin американского производства, гаубицу «Мста-Б», две гаубицы Д-20, орудие Д-30 и противотанковую пушку МТ-12 «Рапира».

12 марта Минобороны сообщило о взятии под контроль населенного пункта Невельское. Поселок расположен в том же районе, что и Орловка. В Невельском по состоянию на 2001 год проживали 286 человек. Населенный пункт расположен примерно в 27 км от Авдеевки.

В конце февраля и начале марта на авдеевском направлении российские военные взяли населенные пункты Ласточкино, Северное, Петровское.

17 февраля Глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии под контроль Авдеевки. Тогда министр сказал, что военные заняли территорию площадью 31,75 кв. км. «Освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка», — указало ведомство.

Авдеевка находится в 10 км к северу от Донецка. К началу 2022 года в ней жили 31,7 тыс. человек. Ожесточенные бои вокруг Авдеевки шли с октября прошлого года.

ДНР вместе с Луганской народной республикой (ЛНР), Херсонской и Запорожской областями вошли в состав России по итогам проведенных там референдумов осенью 2022 года.