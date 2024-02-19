Минобороны заявило о занятии более выгодных рубежей на авдеевском направлении

Минобороны заявило о более выгодных рубежах на авдеевском направлении

Авдеевка под Донецком 17 февраля перешла под контроль российских сил. 19 февраля Минобороны сообщило о контроле над местным коксохимическим заводом. На этом направлении были отбиты девять атак

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска заняли «более выгодные рубежи и позиции» на авдеевском направлении, говорится в сводке Министерства обороны в телеграм-канале.

На этом направлении были нанесены удары по егерской и механизированной бригадам, а также по бригаде теробороны ВСУ. Ведомство заявило, что в этом районе было отбито девять атак украинской армии у населенных пунктов Ласточкино и Первомайское, потери Киева составили более 500 человек убитыми и ранеными.

Фото: Яндекс.Карты

На донецком направлении в районе Ленинского было отражено четыре атаки ВСУ, на южнодонецком, в районе Шевченко Запорожской области, — одна. Кроме того, за сутки были сбиты 96 беспилотников.

Минобороны объявило о взятии коксохимического завода в Авдеевке Политика

Бои за Авдеевку шли с октября 2023 года, но в последние недели стали интенсивнее. В ночь на 17 февраля Киев объявил о начале вывода войск из населенного пункта и переходе к обороне «на более выгодных рубежах».

Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии Авдеевки под полный контроль. Глава государства поздравил российских военных. Утром 19 февраля Минобороны сообщило, что под контроль Москвы перешел Авдеевский коксохимический завод (АКХЗ), расположенный к северо-западу от города.

Как пояснял президент Украины Владимир Зеленский, ВСУ оставили Авдеевку из опасений попасть в окружение, решение было логичным исходя из необходимости сохранить бойцов. Глава ДНР Денис Пушилин отмечал, что в плен сдалось много украинских военных.