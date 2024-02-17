 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Шойгу доложил Путину о взятии Авдеевки

Министр Шойгу доложил Путину о полном взятии Авдеевки
Сюжет
Военная операция на Украине
Коксохимический комбинат в Авдеевке
Коксохимический комбинат в Авдеевке (Фото: Alexander Ermochenko / Reuters)

Министо обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль, сообщает Минобороны.

Операцией группировки войск «Центр» руководил генерал-полковник Андрей Мордвичев. В результате занята территория площадью 31,75 кв. км, за сутки в боях за Авдеевку погибли свыше 1,5 тыс. украинских военных, отчитался министр. По данным Минобороны, «только отдельным разрозненным формированиям» удалось покинуть город, российские военные занимаются блокированием покинувших Авдеевку служащих ВСУ и оставшихся на Авдеевском коксохимическом комбинате.

«Освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка», — указывает ведомство.

Умеров рассказал о вынесенных из Авдеевки уроках для Украины
Политика
Авдеевка

Материал дополняется.


 

⚡ ЦБ сохранил ставку 16%. Как это повлияет на рубль, вклады и кредиты

Запрет на поставку бананов из Эквадора в Россию частично сняли. Подробности

⚡ Что известно о смерти Алексея Навального

Лукашенко рассказал, как задерживали диверсантов из Украины. Видео

Россияне угнали яхту на Карибских островах и перегнали ее в Крым. Фото

«Даже 3D не могут сделать». Производителей кино обвинили в низком качестве

«Москвич» снизил цены на новые автомобили. Какие скидки дают дилеры

Apple покажет сразу 5 новых iPhone. Список и подробности

Marvel раскрыл состав новой «Фантастической четверки»

Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Последние сделки Майкла Бьюрри
Теги
Персоны
Авдеевка Владимир Путин Сергей Шойгу Минобороны
Сергей Шойгу фото

Сергей Шойгу

политик, министр обороны России
21 мая 1955 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 февраля
EUR ЦБ: 99,35 (+0,94) Инвестиции, 16 фев, 16:45 Курс доллара на 17 февраля
USD ЦБ: 92,55 (+0,73) Инвестиции, 16 фев, 16:45
Шойгу рассказал, что значит взятие под контроль Авдеевки для Донецка Политика, 22:53
Шойгу доложил Путину о взятии Авдеевки Политика, 22:50
Орбан призвал к переменам в ЕС Политика, 22:27
Гладков сообщил об обстреле третьего за день населенного пункта Политика, 22:19
Крупный пожар начался на складе в Кузбассе Общество, 22:03
Продукты за час: чего хотят покупатели от food-ретейла РБК и Яндекс, 22:00
В Пулково задержали тату-мастера за оскорбление чувств верующих Общество, 21:38
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника в Брянской области Политика, 21:23
Rheinmetall построит завод по производству снарядов на Украине Политика, 21:18
Как цифровые рабочие пространства помогают работнику на удаленке РБК и МойОфис, 21:10
Рыбакина проиграла Свёнтек в финале турнира WTA-1000 в Дохе Спорт, 21:04
Военкор «Звезды» получил ранение при обстреле поселка в ДНР Политика, 20:51
Созданный в декабре «Амкал» пробился на мейджор по Counter-Strike 2 Спорт, 20:45
Глава МИД Эстонии возложил ответственность на Запад за сдачу Авдеевки Политика, 20:32