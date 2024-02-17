Шойгу доложил Путину о взятии Авдеевки
Министо обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль, сообщает Минобороны.
Операцией группировки войск «Центр» руководил генерал-полковник Андрей Мордвичев. В результате занята территория площадью 31,75 кв. км, за сутки в боях за Авдеевку погибли свыше 1,5 тыс. украинских военных, отчитался министр. По данным Минобороны, «только отдельным разрозненным формированиям» удалось покинуть город, российские военные занимаются блокированием покинувших Авдеевку служащих ВСУ и оставшихся на Авдеевском коксохимическом комбинате.
«Освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка», — указывает ведомство.
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