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Военная операция на Украине ,  
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Шойгу заявил, что ВСУ выбили из трех населенных пунктов

Шойгу: российская армия выбила ВСУ из Северного
Сюжет
Военная операция на Украине
Российским подразделениям удалось выбить украинских военных из Северного, поселка к западу от Авдеевки, сообщил Шойгу. Ранее Минобороны уже сообщало о занятии Победы и Ласточкино
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Министр обороны России Сергей Шойгу во время коллегии ведомства заявил, что за последнюю неделю ВСУ были выбиты из трех населенных пунктов в ДНР — Победы, Ласточкино и Северного.

О занятии Северного (поселок в Ясиноватском районе, к западу от Авдеевки) Минобороны ранее не заявляло.

О контроле над Победой (населенный пункт к югу от Марьинки) военное ведомство сообщило на прошлой неделе, о занятии Ласточкино официально было объявлено накануне.

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Фото:Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Шойгу также рассказал, что после взятия под контроль авдеевского узла обороны ВСУ группировки российских войск продолжили улучшать положение на донецком и купянском направлениях, овладевать новыми рубежами и позициями украинской армии. По словам министра обороны, с начала года под контроль взято около 327 кв. км.

Шойгу также добавил, что на разных направлениях высокоточным оружием продолжается уничтожение резервов ВСУ, что лишает их возможности проводить контратаки и не позволяет перебрасывать силы на линию боевого соприкосновения.

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