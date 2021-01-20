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Инаугурация президента США Джо Байдена. Главное

В Вашингтоне в среду пройдет инаугурация нового президента США Джо Байдена. Из-за пандемии коронавируса традиционные массовые мероприятия отменены, а из-за опасений протестов меры безопасности усилены. Главное — в материале РБК
Джо Байден и Джилл Байден прибывают на инаугурацию
Джо Байден и Джилл Байден прибывают на инаугурацию (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Ход инаугурации

Прямая трансляция инаугурации Байдена — на РБК

  • Присягу приняла Камала Харрис. Она стала первой женщиной — вице-президентом США. К присяге ее привела судья Верховного суда Соня Сотомайор — первая латиноамериканка в ВС США.
  • Перед началом церемонии инаугурации гимн США исполнила Леди Гага.
  • На церемонию прибыли экс-президенты Барак Обама, Джордж Буш-младший и Билл Клинтон с женами. Также приехал вице-президент при Трампе Майк Пенс.
  • Байден примет присягу в полдень, это 20:00 мск. До этого к присяге приведут нового вице-президента Камалу Харрис.
  • Инаугурация Байдена значительно отличается от обычных церемоний. Из-за пандемии отменен традиционный обед, масштабного парада тоже не будет, его перенесли в онлайн.
  • Гостей на инаугурации также будет намного меньше: ожидается всего около 1 тыс. человек. Обычно распространяется около 200 тыс. билетов на мероприятия в столице, но в этот раз никаких билетов нет, а каждый из конгрессменов может пригласить с собой лишь одного человека. Предполагается, что из-за отмены массовых мероприятий бюджетные расходы удастся сократить.

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Фото:Erin Schaff / Reuters

Усиленные меры безопасности

Уже после событий 6 января, когда сторонники Дональда Трампа штурмовали здание Капитолия, власти заявили, что усилят меры безопасности во время инаугурации.

  • В ФБР предупредили, что в течение последних двух недель в интернете было зафиксировано значительное количество угроз. Глава ведомства Кристофер Рэй заявил, что опасается вспышек насилия в Вашингтоне в день инаугурации.
  • В окрестности американской столицы решили перебросить около 25 тыс. служащих Национальной гвардии, обычно расквартированных в различных штатах на Восточном побережье.
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  • Также к обеспечению безопасности привлечены 6 тыс. сотрудников полиции округа Колумбия, подразделения радиационной, химической и биологической защиты, силы Береговой охраны, сотрудники Секретной службы и агенты ФБР.
  • В центре Вашингтона закрыли 13 станций метро. Поезда проезжают их без остановки.
  • Facebook из соображений безопасности пообещал блокировать создание любых новых мероприятий рядом с Белым домом и Капитолием в Вашингтоне, а также возле зданий капитолиев в американских штатах. Также компания продолжит блокировать создание событий в США с неамериканских аккаунтов.

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  • Сервис аренды жилья Airbnb отменил в Вашингтоне и окрестностях все бронирования. Это было сделано по просьбе властей, опасавшихся, что в столицу в день инаугурации приедут экстремисты из других американских регионов.

Последние часы Трампа на президентском посту

  • Дональд Трамп решил уехать из Вашингтона перед инаугурацией. Он заранее сообщил, что рано утром проведет церемонию собственных проводов в Мэриленде, а затем вместе с супругой Меланией отправится во Флориду.
  • Белый дом Трамп покинул вскоре после 16:00 мск. В своей прощальной речи он заявил, что на посту президента добился «потрясающих результатов». Среди своих достижений он назвал укрепление вооруженных сил и налоговую реформу.

Фото:Eric Thayer / Getty Images Фото:Eric Thayer / Getty Images Фото:Alex Brandon / AP Фото:Alex Brandon / AP Фото:Leah Millis / Reuters Фото:Andrew Kelly / Reuters
Фото: Eric Thayer / Getty Images

  • С собой президент забрал в том числе и один из «ядерных чемоданчиков»: до 20:00 мск у него сохраняются полномочия по применению ядерного оружия, а потому саквояж с набором пусковых кодов Трамп до этого времени обязан носить с собой. Байдену аналогичный чемоданчик вручат сразу после присяги.
  • Трамп приземлился во Флориде за час до инаугурации Байдена. По сведениям CNN, по пути он следил за событиями в Вашингтоне.

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Первые шаги Байдена на посту президента

По данным CNN, уже в первый день на президентском посту Байден намерен подписать целый ряд документов.

  • В частности, речь идет о мерах противодействия коронавирусной инфекции. Так, президент должен назначить специального человека, который будет координировать поставки вакцины в различные регионы страны. Помимо этого планируется ввести обязательное ношение масок в федеральных учреждениях.

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  • Байден также намерен в первую очередь отменить ряд указов, подписанных его предшественником. Так, президент намерен объявить о возвращении США в Парижское соглашение по климату, а также остановить процедуру выхода страны из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
  • Также в ближайших планах президента — прекращение финансирования строительства стены на границе с Мексикой, а также снятие запрета на въезд в США жителей ряда мусульманских стран.

Кто войдет в команду Байдена

Еще в конце ноября штаб Байдена опубликовал список потенциальных членов новой администрации. Впоследствии СМИ сообщали еще о нескольких возможных назначениях.

  • Госсекретарь — Энтони Блинкен. В администрации Барака Обамы в 2015–2017 годах был заместителем госсекретаря.
  • Министр обороны — Ллойд Остин. Генерал в отставке.
  • Директор ЦРУ — Уильям Бернс. Бывший заместитель госсекретаря, экс-посол США в России.

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  • Советник по национальной безопасности — Джейк Салливан. Он был помощником Байдена, когда тот занимал пост вице-президента.
  • Министр внутренней безопасности — Алехандро Майоркас. Заместитель министра внутренней безопасности в 2013–2016 годах.
  • Спецпосланник президента США по климату — Джон Керри. Бывший госсекретарь.

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Ждать ли России новых санкций

Санкционная политика Байдена в отношении России пока остается загадкой. Базовый консенсус — при Байдене антироссийские санкции могут расшириться, но не слишком драматически. Стоит помнить также, что в конгрессе США за время президентства Трампа было подготовлено несколько инициатив, содержащих дополнительные санкции против России, в частности ограничения против рублевого суверенного долга, финансовых институтов и энергетических проектов России. Часть этих инициатив теперь может быть поддержана обеими партиями в конгрессе, тем более что и палата представителей, и сенат теперь находятся под контролем демократов.

С учетом законопроектов конгресса набор санкционных опций Байдена включает:

  • санкции в отношении облигаций федерального займа (ОФЗ);
  • таргетированные санкции против российских лиц за предполагаемое вмешательство в выборы США или нарушения прав человека, предполагаемые коррупционные схемы;
  • усиление санкционного давления на проект «Северный поток-2» путем введения санкций против его участников;
  • санкции за отравление Алексея Навального, не введенные при Трампе.
Авторы
Артем Филипенок, Анастасия Антипова, Иван Ткачёв
инаугурация президент США Джо Байден Белый дом
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