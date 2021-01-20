Инаугурация президента США Джо Байдена. Главное

Усиленные меры безопасности
Уже после событий 6 января, когда сторонники Дональда Трампа штурмовали здание Капитолия, власти заявили, что усилят меры безопасности во время инаугурации.
- В ФБР предупредили, что в течение последних двух недель в интернете было зафиксировано значительное количество угроз. Глава ведомства Кристофер Рэй заявил, что опасается вспышек насилия в Вашингтоне в день инаугурации.
- В окрестности американской столицы решили перебросить около 25 тыс. служащих Национальной гвардии, обычно расквартированных в различных штатах на Восточном побережье.
- Также к обеспечению безопасности привлечены 6 тыс. сотрудников полиции округа Колумбия, подразделения радиационной, химической и биологической защиты, силы Береговой охраны, сотрудники Секретной службы и агенты ФБР.
- В центре Вашингтона закрыли 13 станций метро. Поезда проезжают их без остановки.
- Facebook из соображений безопасности пообещал блокировать создание любых новых мероприятий рядом с Белым домом и Капитолием в Вашингтоне, а также возле зданий капитолиев в американских штатах. Также компания продолжит блокировать создание событий в США с неамериканских аккаунтов.
- Сервис аренды жилья Airbnb отменил в Вашингтоне и окрестностях все бронирования. Это было сделано по просьбе властей, опасавшихся, что в столицу в день инаугурации приедут экстремисты из других американских регионов.
Последние часы Трампа на президентском посту
- Дональд Трамп решил уехать из Вашингтона перед инаугурацией. Он заранее сообщил, что рано утром проведет церемонию собственных проводов в Мэриленде, а затем вместе с супругой Меланией отправится во Флориду.
- Белый дом Трамп покинул вскоре после 16:00 мск. В своей прощальной речи он заявил, что на посту президента добился «потрясающих результатов». Среди своих достижений он назвал укрепление вооруженных сил и налоговую реформу.
Фото: Eric Thayer / Getty Images
- С собой президент забрал в том числе и один из «ядерных чемоданчиков»: до 20:00 мск у него сохраняются полномочия по применению ядерного оружия, а потому саквояж с набором пусковых кодов Трамп до этого времени обязан носить с собой. Байдену аналогичный чемоданчик вручат сразу после присяги.
- Трамп приземлился во Флориде за час до инаугурации Байдена. По сведениям CNN, по пути он следил за событиями в Вашингтоне.
Первые шаги Байдена на посту президента
По данным CNN, уже в первый день на президентском посту Байден намерен подписать целый ряд документов.
- В частности, речь идет о мерах противодействия коронавирусной инфекции. Так, президент должен назначить специального человека, который будет координировать поставки вакцины в различные регионы страны. Помимо этого планируется ввести обязательное ношение масок в федеральных учреждениях.
- Байден также намерен в первую очередь отменить ряд указов, подписанных его предшественником. Так, президент намерен объявить о возвращении США в Парижское соглашение по климату, а также остановить процедуру выхода страны из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
- Также в ближайших планах президента — прекращение финансирования строительства стены на границе с Мексикой, а также снятие запрета на въезд в США жителей ряда мусульманских стран.
Кто войдет в команду Байдена
Еще в конце ноября штаб Байдена опубликовал список потенциальных членов новой администрации. Впоследствии СМИ сообщали еще о нескольких возможных назначениях.
- Госсекретарь — Энтони Блинкен. В администрации Барака Обамы в 2015–2017 годах был заместителем госсекретаря.
- Министр обороны — Ллойд Остин. Генерал в отставке.
- Директор ЦРУ — Уильям Бернс. Бывший заместитель госсекретаря, экс-посол США в России.
- Советник по национальной безопасности — Джейк Салливан. Он был помощником Байдена, когда тот занимал пост вице-президента.
- Министр внутренней безопасности — Алехандро Майоркас. Заместитель министра внутренней безопасности в 2013–2016 годах.
- Спецпосланник президента США по климату — Джон Керри. Бывший госсекретарь.
Ждать ли России новых санкций
Санкционная политика Байдена в отношении России пока остается загадкой. Базовый консенсус — при Байдене антироссийские санкции могут расшириться, но не слишком драматически. Стоит помнить также, что в конгрессе США за время президентства Трампа было подготовлено несколько инициатив, содержащих дополнительные санкции против России, в частности ограничения против рублевого суверенного долга, финансовых институтов и энергетических проектов России. Часть этих инициатив теперь может быть поддержана обеими партиями в конгрессе, тем более что и палата представителей, и сенат теперь находятся под контролем демократов.
С учетом законопроектов конгресса набор санкционных опций Байдена включает:
- санкции в отношении облигаций федерального займа (ОФЗ);
- таргетированные санкции против российских лиц за предполагаемое вмешательство в выборы США или нарушения прав человека, предполагаемые коррупционные схемы;
- усиление санкционного давления на проект «Северный поток-2» путем введения санкций против его участников;
- санкции за отравление Алексея Навального, не введенные при Трампе.
Авторы
Артем Филипенок, Анастасия Антипова, Иван Ткачёв