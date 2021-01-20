Инаугурация президента США Джо Байдена. Главное

Усиленные меры безопасности

Уже после событий 6 января, когда сторонники Дональда Трампа штурмовали здание Капитолия, власти заявили, что усилят меры безопасности во время инаугурации.

В ФБР предупредили, что в течение последних двух недель в интернете было зафиксировано значительное количество угроз. Глава ведомства Кристофер Рэй заявил, что опасается вспышек насилия в Вашингтоне в день инаугурации.

В окрестности американской столицы решили перебросить около 25 тыс. служащих Национальной гвардии, обычно расквартированных в различных штатах на Восточном побережье.

Также к обеспечению безопасности привлечены 6 тыс. сотрудников полиции округа Колумбия, подразделения радиационной, химической и биологической защиты, силы Береговой охраны, сотрудники Секретной службы и агенты ФБР.

В центре Вашингтона закрыли 13 станций метро. Поезда проезжают их без остановки.

Facebook из соображений безопасности пообещал блокировать создание любых новых мероприятий рядом с Белым домом и Капитолием в Вашингтоне, а также возле зданий капитолиев в американских штатах. Также компания продолжит блокировать создание событий в США с неамериканских аккаунтов.

Сервис аренды жилья Airbnb отменил в Вашингтоне и окрестностях все бронирования. Это было сделано по просьбе властей, опасавшихся, что в столицу в день инаугурации приедут экстремисты из других американских регионов.

Последние часы Трампа на президентском посту

Дональд Трамп решил уехать из Вашингтона перед инаугурацией. Он заранее сообщил, что рано утром проведет церемонию собственных проводов в Мэриленде, а затем вместе с супругой Меланией отправится во Флориду.

Белый дом Трамп покинул вскоре после 16:00 мск. В своей прощальной речи он заявил, что на посту президента добился «потрясающих результатов». Среди своих достижений он назвал укрепление вооруженных сил и налоговую реформу.

С собой президент забрал в том числе и один из «ядерных чемоданчиков»: до 20:00 мск у него сохраняются полномочия по применению ядерного оружия, а потому саквояж с набором пусковых кодов Трамп до этого времени обязан носить с собой. Байдену аналогичный чемоданчик вручат сразу после присяги.

Трамп приземлился во Флориде за час до инаугурации Байдена. По сведениям CNN, по пути он следил за событиями в Вашингтоне.

Первые шаги Байдена на посту президента

По данным CNN, уже в первый день на президентском посту Байден намерен подписать целый ряд документов.

В частности, речь идет о мерах противодействия коронавирусной инфекции. Так, президент должен назначить специального человека, который будет координировать поставки вакцины в различные регионы страны. Помимо этого планируется ввести обязательное ношение масок в федеральных учреждениях.

Байден также намерен в первую очередь отменить ряд указов, подписанных его предшественником. Так, президент намерен объявить о возвращении США в Парижское соглашение по климату, а также остановить процедуру выхода страны из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Также в ближайших планах президента — прекращение финансирования строительства стены на границе с Мексикой, а также снятие запрета на въезд в США жителей ряда мусульманских стран.

Кто войдет в команду Байдена

Еще в конце ноября штаб Байдена опубликовал список потенциальных членов новой администрации. Впоследствии СМИ сообщали еще о нескольких возможных назначениях.

Госсекретарь — Энтони Блинкен. В администрации Барака Обамы в 2015–2017 годах был заместителем госсекретаря.

Министр обороны — Ллойд Остин. Генерал в отставке.

Директор ЦРУ — Уильям Бернс. Бывший заместитель госсекретаря, экс-посол США в России.

Советник по национальной безопасности — Джейк Салливан. Он был помощником Байдена, когда тот занимал пост вице-президента.

Министр внутренней безопасности — Алехандро Майоркас. Заместитель министра внутренней безопасности в 2013–2016 годах.

Спецпосланник президента США по климату — Джон Керри. Бывший госсекретарь.

Ждать ли России новых санкций

Санкционная политика Байдена в отношении России пока остается загадкой. Базовый консенсус — при Байдене антироссийские санкции могут расшириться, но не слишком драматически. Стоит помнить также, что в конгрессе США за время президентства Трампа было подготовлено несколько инициатив, содержащих дополнительные санкции против России, в частности ограничения против рублевого суверенного долга, финансовых институтов и энергетических проектов России. Часть этих инициатив теперь может быть поддержана обеими партиями в конгрессе, тем более что и палата представителей, и сенат теперь находятся под контролем демократов.

С учетом законопроектов конгресса набор санкционных опций Байдена включает: