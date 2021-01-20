Трамп отказался помиловать самого себя

Всего президент помиловал 73 человек, в том числе экс-советника по политическим и стратегическим вопросам Стивена Бэннона. В отношении еще 70 по его указу смягчили наказание

Дональд Трамп (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Действующий президент США Дональд Трамп, срок полномочий которого закончится 20 января, помиловал или смягчил наказание для 143 человек, сообщает пресс-служба Белого дома. Его самого в этом списке нет.

Ранее о том, что президент может помиловать самого себя, писала The New York Times. Источники газеты утверждали, что он обсуждал с помощниками юридические и политические последствия этого шага, так как считает, что его противники организуют его преследование после ухода с поста.

Помимо этого, передавала NYT, уходящий президент обсуждал возможность помилования своих детей, жены, зятя, а также личного адвоката Рудольфа Джулиани. Однако, как следует из сообщения Белого дома, в последние часы своей работы он этого делать не стал. Также в списке нет основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена.

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