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NYT узнала об обсуждении Трампом возможности помиловать самого себя

NYT в очередной раз подняла тему возможности президента США помиловать самого себя. Разговоры об этом шли все президентство Трампа
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Evan Vucci / AP)

Президент США Дональд Трамп обсуждал со своими помощниками возможность помиловать самого себя в последние дни своего президентства, сообщает The New York Times со ссылкой на двух источников, знакомых с дискуссиями на эту тему. Газета отмечает, что это был бы одним из самых экстраординарных и беспрецедентных применений президентских полномочий в истории США.

Собеседники издания рассказали, что президент обсуждал юридические и политические последствия самопомилования, поскольку убежден, что его политические противники будут использовать правоохранительные органы для его преследования после ухода с поста президента.

«Ни один президент не помиловал себя, поэтому законность предполагаемого самопомилования никогда не проверялась в системе правосудия, а ученые-юристы расходятся во мнениях о том, признают ли его суды. Но они согласны с тем, что президентское самопомилование может создать опасный новый прецедент для президентов, даст им возможность чувствовать себя выше закона, чтобы оградить от ответственности за любые преступления, совершенные ими на своем посту», — отмечают авторы статьи.

Представитель Белого дома не ответил на запрос NYT.

Кроме того, Трамп рассматривает возможность помиловать своих близких — детей, жену, зятя, а также соратников, таких как личный адвокат президента Рудольф Джулиани. Президент считает, что им также грозит уголовное преследование со стороны новой администрации после того, как в Белый дом въедет Джо Байден.

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Фото:Win McNamee / Getty Images

Единственным президентом, попавшим под процедуру помилования, был Ричард Никсон. Через месяц после того, как в 1974 году он покинул свой пост, бывший вице-президент, президент Джеральд Форд, помиловал Никсона за все преступления, совершенные им на посту президента. Газета считает, что именно этот поступок не позволил Форду выиграть выборы два года спустя.

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Разговоры о возможности президент помиловать самого себя возникают уже не первый раз. После недоказанных обвинений в том, что Трамп пришел к власти с помощью Кремля, тему подхватили другие издания антитрамповского толка, которые развернули дискуссию о том, имеет ли президент право помиловать своих родственников и самого себя.

В июле 2017 года Трамп опубликовал твит с утверждением, что он имеет право на самопомилование. «В то время, как все согласны, что у президента США есть полное право помиловать людей, почему об этом вспоминают сейчас, когда единственное установленное на данный момент преступление — это утечки информации, от которых мы страдаем? Фейковые новости», — написал он, в очередной раз обвинив СМИ, поддерживающие Демократическую партию и Хиллари Клинтон, в распространении лживой информации.

В 2018 году он также писал, что юристы подтвердили наличие у него этого права. «Как заявляли многочисленные юристы, у меня есть абсолютное право на помилование [самого себя], но зачем мне это делать, когда я не сделал ничего плохого?» — написал тогда Трамп. О расследовании дела о его связях с Россией президент США в очередной раз отозвался как о «непрекращающейся охоте на ведьм, которую возглавляют 13 очень сердитых и конфликтных демократов (и другие)» и которая растянулась до промежуточных выборов в американский конгресс.

Автор
Владислав Гордеев
Дональд Трамп помилование отставка
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