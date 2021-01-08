NYT узнала об обсуждении Трампом возможности помиловать самого себя

NYT в очередной раз подняла тему возможности президента США помиловать самого себя. Разговоры об этом шли все президентство Трампа

Дональд Трамп (Фото: Evan Vucci / AP)

Президент США Дональд Трамп обсуждал со своими помощниками возможность помиловать самого себя в последние дни своего президентства, сообщает The New York Times со ссылкой на двух источников, знакомых с дискуссиями на эту тему. Газета отмечает, что это был бы одним из самых экстраординарных и беспрецедентных применений президентских полномочий в истории США.

Собеседники издания рассказали, что президент обсуждал юридические и политические последствия самопомилования, поскольку убежден, что его политические противники будут использовать правоохранительные органы для его преследования после ухода с поста президента.

«Ни один президент не помиловал себя, поэтому законность предполагаемого самопомилования никогда не проверялась в системе правосудия, а ученые-юристы расходятся во мнениях о том, признают ли его суды. Но они согласны с тем, что президентское самопомилование может создать опасный новый прецедент для президентов, даст им возможность чувствовать себя выше закона, чтобы оградить от ответственности за любые преступления, совершенные ими на своем посту», — отмечают авторы статьи.

Представитель Белого дома не ответил на запрос NYT.

Кроме того, Трамп рассматривает возможность помиловать своих близких — детей, жену, зятя, а также соратников, таких как личный адвокат президента Рудольф Джулиани. Президент считает, что им также грозит уголовное преследование со стороны новой администрации после того, как в Белый дом въедет Джо Байден.