Экс-помощника Трампа арестовали по подозрению в мошенничестве

В документе подчеркивается, что через подконтрольную Бэннону компанию из собранных We Build The Wall средств было выведено более $1 млн. Часть этих денег была выплачена одному из подельников бывшего помощника Трампа, но «значительную часть» денег сам Бэннон потратил на личные нужды, никак не связанные с целями We Build The Wall.

В обвинительном заключении особое внимание обращается на то, что трата денег на личные нужды не афишировалась организаторами кампании, более того, они неоднократно заявляли, что не получают за свою работу никаких выплат.

Филипп Бартлет, инспектор силового подразделения Почтовой службы США (USPIS, расследует дела мошенников, которые вели сбор денег, используя услуги почты), заявил, что арестованные не только лгали тем, кто жертвовал деньги на строительство стены, но и пытались скрыть присвоение ими денег путем фабрикации счетов. «Этот случай должен послужить предупреждением другим мошенникам, дав им понять, что никто не стоит выше закона», — добавил Бартлет.

В сообщении на сайте Минюста отмечается, что Бэннон и трое его сообщников обвиняются в мошенничестве с использованием интернета и сговоре с целью отмывания похищенных средств. По каждому из этих эпизодов виновные могут быть приговорены к 20 годам лишения свободы.

Бэннон возглавлял избирательную кампанию Трампа в 2016 году, сменив Пола Манафорта. После победы на выборах он был советником президента по политическим и стратегическим вопросам, входил в Совет национальной безопасности. В отставку Бэннон был отправлен в 2017 году.

В начале 2018 года Трамп заявил, что, когда Бэннона уволили, он «не только потерял работу, но и рассудок».