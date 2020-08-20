Экс-помощника Трампа арестовали по подозрению в мошенничестве

Бывшему советнику президента США по политическим и стратегическим вопросам Стивену Бэннону грозит до 20 лет лишения свободы из-за обвинений в мошенничестве с деньгами, собранными на строительство стены на границе с Мексикой

Стив Бэннон (Фото: Marco Bonomo / AP)

Бывший помощник президента США Дональда Трампа Стив Бэннон арестован по подозрению в мошенничестве, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на Минюст США.

По данным ведомства, Бэннон и еще трое человек подозреваются в участии в сговоре с целью хищения средств, собранных со сторонников строительства стены на границе с Мексикой.

По словам и.о. окружного прокурора Южного округа Нью-Йорка Одри Страусс, в общей сложности в рамках онлайн-кампании We Build The Wall было собрано более $25 млн. Все эти деньги организаторы кампании обещали направить на строительство стены, однако в реальности четверо подозреваемых потратили сотни тысяч долларов на свои личные цели.

«Каждый из обвиняемых получил сотни тысяч долларов из средств спонсоров We Build The Wall, которые они потратили на различные личные нужды, такие как оплата поездок, проживание в гостиницах, различные покупки и погашение долгов по личным кредитным картам», — говорится в обвинительном заключении, опубликованном на сайте Минюста США.