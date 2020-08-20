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Экс-помощника Трампа арестовали по подозрению в мошенничестве

Бывшему советнику президента США по политическим и стратегическим вопросам Стивену Бэннону грозит до 20 лет лишения свободы из-за обвинений в мошенничестве с деньгами, собранными на строительство стены на границе с Мексикой
Стив Бэннон
Стив Бэннон (Фото: Marco Bonomo / AP)

Бывший помощник президента США Дональда Трампа Стив Бэннон арестован по подозрению в мошенничестве, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на Минюст США.

По данным ведомства, Бэннон и еще трое человек подозреваются в участии в сговоре с целью хищения средств, собранных со сторонников строительства стены на границе с Мексикой.

По словам и.о. окружного прокурора Южного округа Нью-Йорка Одри Страусс, в общей сложности в рамках онлайн-кампании We Build The Wall было собрано более $25 млн. Все эти деньги организаторы кампании обещали направить на строительство стены, однако в реальности четверо подозреваемых потратили сотни тысяч долларов на свои личные цели.

«Каждый из обвиняемых получил сотни тысяч долларов из средств спонсоров We Build The Wall, которые они потратили на различные личные нужды, такие как оплата поездок, проживание в гостиницах, различные покупки и погашение долгов по личным кредитным картам», — говорится в обвинительном заключении, опубликованном на сайте Минюста США.

Стена Трампа: как США отгораживаются от Мексики
Фотогалерея 
<p>Длина границы США с&nbsp;Мексикой&nbsp;&mdash; 3145&nbsp;км. Заградительные сооружения сейчас занимают около&nbsp;1/3 и&nbsp;<a href="http://www.newsmax.com/FastFeatures/U-SMexico-border-wall/2015/09/04/id/673637/">составляют 1078&nbsp;км</a>.</p>

В документе подчеркивается, что через подконтрольную Бэннону компанию из собранных We Build The Wall средств было выведено более $1 млн. Часть этих денег была выплачена одному из подельников бывшего помощника Трампа, но «значительную часть» денег сам Бэннон потратил на личные нужды, никак не связанные с целями We Build The Wall.

В обвинительном заключении особое внимание обращается на то, что трата денег на личные нужды не афишировалась организаторами кампании, более того, они неоднократно заявляли, что не получают за свою работу никаких выплат.

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Филипп Бартлет, инспектор силового подразделения Почтовой службы США (USPIS, расследует дела мошенников, которые вели сбор денег, используя услуги почты), заявил, что арестованные не только лгали тем, кто жертвовал деньги на строительство стены, но и пытались скрыть присвоение ими денег путем фабрикации счетов. «Этот случай должен послужить предупреждением другим мошенникам, дав им понять, что никто не стоит выше закона», — добавил Бартлет.

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Политика
<p>Советник президента США Стивен Бэннон</p> <p></p>

В сообщении на сайте Минюста отмечается, что Бэннон и трое его сообщников обвиняются в мошенничестве с использованием интернета и сговоре с целью отмывания похищенных средств. По каждому из этих эпизодов виновные могут быть приговорены к 20 годам лишения свободы.

Бэннон возглавлял избирательную кампанию Трампа в 2016 году, сменив Пола Манафорта. После победы на выборах он был советником президента по политическим и стратегическим вопросам, входил в Совет национальной безопасности. В отставку Бэннон был отправлен в 2017 году.

В начале 2018 года Трамп заявил, что, когда Бэннона уволили, он «не только потерял работу, но и рассудок».

Автор: Евгений Калюков
Теги: Дональд Трамп
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