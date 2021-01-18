СМИ узнали о планах Трампа помиловать 100 человек перед уходом с поста

Пока не ожидается, что в списке помилованных будет сам Трамп, а также его близкие. По данным СМИ, советники президента отговаривали его от такого шага, так как он послужил бы косвенным подтверждением его вины

Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп планирует помиловать или смягчить наказание примерно сотне человек в свой последний рабочий день в среду, 20 января, сообщает CNN со ссылкой на три источника. Такая же информация появилась у Reuters.

По словам двух источников телеканала, в воскресенье в Белом доме состоялось совещание, на котором был утвержден финальный список помилованных. Под смягчительные меры попадут совершившие экономические преступления, известные рэперы и другие люди, однако пока не ожидается, что Трамп помилует сам себя.

Президент постоянно продвигал помилования и смягчения наказаний в преддверии Рождества, пишет CNN, однако, по словам источников, перестал это делать в дни, предшествующие беспорядкам 6 января на Капитолийском холме, а также после них. В Белом доме ожидали, что помилования возобновятся после протестов, однако Трамп не стал этого делать после того, как его обвинили в подстрекательстве к восстанию.

В начале января The New York Times сообщила, что Трамп рассматривает возможность помиловать самого себя в последние дни пребывания у власти. Источники газеты утверждали, что он обсуждал с помощниками юридические и политические последствия такого хода, так как считает, что его противники организуют его преследование после ухода с поста.