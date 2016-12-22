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WP узнала о контактах Бутиной с экс-членом команды Трампа
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WP узнала о контактах Бутиной с экс-членом команды Трампа
Политика, 05:17
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WP узнала о контактах Бутиной с экс-членом команды Трампа
Бутина общалась по электронной почте с экс-членом команды Трампа Джеффри Гордоном. В переписке они обменивались приглашениями на мероприятиями, а однажды Гордон предложил россиянке сходить на рок-концерт
Фото: Мария Бутина / Facebook

Арестованная в США по подозрению в работе в качестве иностранного агента без регистрации россиянка Мария Бутина поддерживала контакт с Джеффри Гордоном, отвечавшим за вопросы национальной безопасности США в предвыборной команде Трампа с марта по август 2016 года. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на данные сенатского комитета по разведке.

По данным издания, Бутина встретилась с Гордоном на вечеринке в резиденции швейцарского посла 29 сентября 2016 года, уже после того как он покинул команду Трампа. После этого они некоторое время поддерживали контакт по электронной почте. Помощь в налаживании общения им оказал политический активист Пол Эриксон, который, как пишет WP, находился в «романтических отношениях» с Бутиной.

После этого Бутина пригласила Гордона принять участие в общественном ужине, организованном Джорджем О'Нилом-младшим, консерватором и наследником династии Рокфеллеров. Гордон ответил отказом на это предложение, однако общение между ними продолжилось. Как пишет WP, обмен электронными письмами между Бутиной и Гордоном «увенчался» предложением совместно сходить на концерт рок-группы Styx и приглашением на вечеринку по случаю дня рождения Гордона.

По версии американских властей, Бутина в ходе своего пребывания в США пыталась наладить контакт с видными представителями политической элиты страны с целью продвижения российских интересов. В российском МИД дело против россиянки в Штатах считают политическим. Так, в 2015 году в ходе рабочей поездки она принимала участие во встречах на высшем уровне и контактировала с высокопоставленными представителями Федерального резерва (ФРС) и Минфина США. Как заявлял замдиректора департамента информации и печати МИД России Артем Кожин, задержание Бутиной произошло по «абсолютно сфабрикованному поводу».

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: российское вмешательство
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