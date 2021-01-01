Трамп помиловал осужденного по «российскому делу» сотрудника своего штаба

Президент США Дональд Трамп помиловал бывшего сотрудника своего предвыборного штаба Джорджа Пападопулоса, обвиненного в даче ложных показаний в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в выборы в США в 2016 году. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Помилование поможет исправить ошибки, допущенные командой Мюллера в отношении многих людей», — сообщает пресс-служба Белого дома.

Трамп также помиловал Алекса ван дер Зваана, осужденного за ложь следователям о контактах с чиновником в предвыборной кампании в 2016 году.

Кроме того, президент помиловал двоих бывших представителей Республиканской партии: Дункана Хантера, признавшего себя виновным в злоупотреблении средствами предвыборной кампании, и Криса Коллинза, осужденного за сговор с целью совершения мошенничества с ценными бумагами и лжи ФБР.