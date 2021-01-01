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Трамп помиловал осужденного по «российскому делу» сотрудника своего штаба

Президент США Дональд Трамп помиловал бывшего сотрудника своего предвыборного штаба Джорджа Пападопулоса, обвиненного в даче ложных показаний в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в выборы в США в 2016 году. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Помилование поможет исправить ошибки, допущенные командой Мюллера в отношении многих людей», — сообщает пресс-служба Белого дома.

Трамп также помиловал Алекса ван дер Зваана, осужденного за ложь следователям о контактах с чиновником в предвыборной кампании в 2016 году.

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Кроме того, президент помиловал двоих бывших представителей Республиканской партии: Дункана Хантера, признавшего себя виновным в злоупотреблении средствами предвыборной кампании, и Криса Коллинза, осужденного за сговор с целью совершения мошенничества с ценными бумагами и лжи ФБР.

Всего Трамп объявил о 15 помилованиях и смягчил все или часть приговоров еще пятерым осужденным.

После президентских выборов в 2016 году Вашингтон обвинил Москву во вмешательстве в электоральный процесс, в частности в кибератаках на серверы Демократической партии. Некоторые американские политики также заподозрили Трампа в сговоре с Россией. По этому поводу было проведено расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, результаты которого были опубликованы в апреле 2019 года. Команда спецпрокурора не выявила сговора, однако подтвердила предполагаемое «вмешательство России».

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Москва отрицает обвинения во вмешательстве в выборы. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в докладе Мюллера нет никаких «аргументированных доказательств».

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