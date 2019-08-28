Экс-инженеру Uber предъявили обвинения в краже технологий LiDAR у Google

Энтони Левандовски обвинили в 33 эпизодах кражи и попыток кражи данных Google, связанных с разработками в сфере беспилотных грузоперевозок. Ему грозит до 10 лет тюрьмы

Власти США предъявили обвинения в краже технологий у Google экс-инженеру Uber Энтони Левандовски. Об этом сообщает пресс-служба американского Минюста.

39-летнему Левандовски предъявили обвинение в 33 эпизодах кражи и попыток кражи коммерческой тайны у Google. В обвинительном заключении утверждается, что за несколько месяцев до ухода из Waymo (с 2009 по 2016 год принадлежала Google, а затем была выкуплена Alphabet) Левандовски загрузил из защищенных репозиториев Google многочисленные технические, производственные и бизнес-файлы, относящиеся к пользовательской технологии Google LiDAR (она позволяет беспилотным автомобилям оценивать окружающую ситуацию на дороге) и технологии автопилота автомобиля. «Загруженные файлы включали схемы печатных плат, инструкции по установке и тестированию LiDAR и документ внутреннего отслеживания», — говорится в сообщении.

Кроме того, в обвинительном заключении утверждается, что в то время, когда он присвоил документы, Левандовски был связан с двумя компаниями, конкурирующими с Google в сфере беспилотных грузоперевозок: Tyto LiDAR LLC и 280 Systems, Inc. Последняя впоследствии стала называться Otto, а в мае 2016 года приобрела Tyto. Вскоре после этого компания Uber решила купить Otto, основателем которой является Левандовски, за $680 млн.

В случае если Левандовски признают виновным, ему грозит максимальное наказание в виде 10 лет тюрьмы и штрафа в размере $250 тыс. по каждому пункту обвинения, указывают в Минюсте.