Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 июня
EUR ЦБ: 91,8 (+0,16) Инвестиции, 16:23 Курс доллара на 20 июня
USD ЦБ: 83,99 (+0,34) Инвестиции, 16:23
Правительство утвердило новую стратегию развития фармацевтики Экономика, 17:12
Столтенберг заявил об истощении запасов оружия и боеприпасов у НАТО Политика, 17:08
Удар российского дрона-камикадзе по танку Leopard 2. Видео Политика, 17:06
Что такое кибериммунитет и что о нем нужно знать РБК и Kaspersky, 17:01
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:56
На ПМЭФ-2023 обсудили перспективы строительной отрасли в России Новая экономика, 16:52
Съедобные грибы: какие выбрать, как распознать и не ошибиться Life, 16:37
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Правительство продлит меры поддержки экспорта Экономика, 16:35
Решившая выступать за Францию россиянка вылетела с турнира в Берлине Спорт, 16:33
Суд закрыл процесс по делу Навального об экстремизме Политика, 16:24
Битва Trello, Notion и «Битрикс24»: какую популярную CRM-систему выбрать Pro, 16:23
Минтранс допустил продление ВСМ Москва — Петербург до Минска Общество, 16:16
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 16:10
Лондон решил сохранять санкции, пока Россия не выплатит компенсацию Киеву Политика, 16:10
Политика ,  
0 

Столтенберг заявил об истощении запасов оружия и боеприпасов у НАТО

Столтенберг: Арсенал НАТО истощен и нуждается в пополнении
Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг (Фото: Carsten Koall / dpa / Global Look Press)

Во многих странах НАТО, в том числе в Германии, истощены запасы оружия и боеприпасов и их надо восполнить, заявил в ходе выступления на конференции ассоциации немецкой промышленности генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

«Наши запасы оружия и боеприпасов истощены и нуждаются в пополнении. Не только в Германии, но и во многих странах НАТО», — сказал он. 

Материал дополняется

Теги
Йенс Столтенберг НАТО
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter