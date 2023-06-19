Столтенберг заявил об истощении запасов оружия и боеприпасов у НАТО

Йенс Столтенберг (Фото: Carsten Koall / dpa / Global Look Press)

Во многих странах НАТО, в том числе в Германии, истощены запасы оружия и боеприпасов и их надо восполнить, заявил в ходе выступления на конференции ассоциации немецкой промышленности генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

«Наши запасы оружия и боеприпасов истощены и нуждаются в пополнении. Не только в Германии, но и во многих странах НАТО», — сказал он.

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