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Зеленский потребовал от НАТО «четкий сигнал» о вступлении в альянс

Зеленский: Украине нужен четкий сигнал, что ее примут в НАТО после окончания конфликта
По словам Зеленского, Украина хотела бы услышать на июльском саммите НАТО в Вильнюсе «нечто большее, чем об «открытых дверях» альянса». Кремль неоднократно выступал против расширения НАТО на восток и предупреждал о контрмерах
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Украина понимает, что не сможет вступить в НАТО, пока продолжаются боевые действия, но уже сейчас ожидает от альянса «четкий сигнал», что ее примут, заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с премьерами Нидерландов и Бельгии, передает «Страна.ua».

По словам Зеленского, Украине хотелось бы услышать на июльском саммите НАТО в Вильнюсе «нечто большее, чем об «открытых дверях» альянса».

В свою очередь, премьер Нидерландов Марк Рютте напомнил о словах генсека НАТО Йенса Столтенберга, что Украина «однажды будет в НАТО». Он отметил, что Нидерланды поддерживают намерения Киева относительно членства в НАТО.

«Мы сейчас работаем над тем, чтобы на саммите в Вильнюсе мы сделали шаг вперед и не вернулись к формулировкам, которые были на Бухарестском саммите [2008 года], или еще каким-то. Чтобы это был явный шаг. Что именно это будет — будет обсуждаться в следующие четыре-шесть недель», — сказал Рютте.

Зеленский в сентябре 2022 года подал заявку на вступление Украины в НАТО в ускоренном порядке. Столтенберг тогда говорил, что решение будут принимать все страны — участницы блока, и впоследствии неоднократно заявлял, что двери альянса для Киева остаются открытыми. Президент Украины, в свою очередь, не раз отмечал, что Украина ждет чего-то большего, чем повторения заявления об открытых дверях.

В Чехии ожидают, что о конкретных сроках, когда Украина вступит в НАТО, можно будет говорить только после окончания боевых действий. И даже когда они закончатся, стране придется восстанавливать свою экономику и армию, чтобы вновь обрести стабильность, отметил президент Петр Павел.

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В Литве также исключили вступление Украины в НАТО до завершения конфликта. «Это было бы слишком сложно. Мы знаем об этом, и сами украинцы знают об этом. Мы должны перейти к практической фазе, определить этапы и формулы, как действовать после [завершения конфликта]», — сказал президент Литвы Гитанас Науседа. Он рассчитывает, что на июльском саммите НАТО будет определена «дорожная карта» присоединения Украины к альянсу.

В Кремле неоднократно заявляли, что считают вхождение Украины в состав НАТО опасным для России и что, если это произойдет, Москве придется принять контрмеры. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, недопущение Киева в альянс остается одной из целей спецоперации.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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