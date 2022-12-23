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WSJ сообщила о дефиците мощностей по производству снарядов для Украины

WSJ сообщила о дефиците мощностей в Европе по производству снарядов для Украины
Ни у одной страны НАТО, кроме США, нет ни достаточного запаса вооружений для ведения масштабных артиллерийских боев, ни промышленных мощностей для создания резервов, говорит эксперт по международной безопасности Нико Ланге

Европа старается изо всех сил производить достаточное количество боеприпасов для Украины и для себя, однако нехватка производственных мощностей тормозит процесс, что ставит под угрозу обороноспособность стран НАТО и их поддержку Киева, пишет газета The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, начинается «гонка за перевооружение» между Россией и европейскими странами НАТО. Украина расходует боеприпасы «невиданными со времен Второй мировой войны темпами»: военные выпускают около 6 тыс. артиллерийских снарядов в день и у них заканчиваются зенитные ракеты.

Ни у одной страны НАТО, кроме США, нет ни достаточного запаса вооружений для ведения масштабных артиллерийских боев, ни промышленных мощностей для создания резервов, указывает эксперт по международной безопасности, экс-глава руководящего штаба в министерстве обороны ФРГ Нико Ланге. Это означает, что альянс не сможет защитить себя в случае нападения, считает он. «Правительства сокращают контракты на протяжении десятилетий, поэтому компании урезают производственные линии и сотрудников», — говорит Ланге. Глава производителя оружия Nammo AS Мортен Брандтцег связывает нынешний дефицит снарядов и ракет с изменением военных доктрин союзников по НАТО в последние десятилетия: «вместо планирования наземных сражений в стиле Второй мировой войны они сосредоточились на целенаправленной асимметричной войне против неискушенных противников».

Украина ежемесячно использует до 40 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм, тогда как общее производство таких снарядов в Европе составляет около 300 тыс. в год, отмечает владелец Czechoslovak Group AS (чешская компания, которая производит около 30% европейских артиллерийских снарядов) Михал Стрнад. По его словам, даже если военные действия на Украине прекратятся «в одночасье», Европе потребуется до 15 лет, чтобы пополнить свои запасы при нынешних темпах производства.

Сейчас у Германии недостаточно боеприпасов, чтобы их хватило более чем на две недели в случае нападения России, говорят немецкие официальные лица, хотя, согласно требованиям НАТО, страны блока должны иметь достаточно боеприпасов как минимум на 30 дней боевых действий. ФРГ необходимо 20 млрд евро, или около $21,2 млрд, только для удовлетворения этих требований. Однако, по словам чиновников Минобороны, текущий бюджет предусматривает лишь чуть более 1 млрд евро на боеприпасы в 2023 году.

Nammo собирается выпускать в 10 раз больше артиллерийских снарядов, чем обычно, а Czechoslovak Group удвоит производство 155-мм снарядов до 100 тыс. к 2023 году. Немецкая компания Rheinmetall AG подала заявку на покупку испанского производителя боеприпасов Expal Systems SA на сумму 1,2 млрд евро, что позволит Rheinmetall увеличить производство. Кроме того, будет построена новая производственная линия по изготовлению 35-мм снарядов для систем ПВО Gepard, которые Германия передала Украине, пишет WSJ.

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Елена Чернышова
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