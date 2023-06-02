Глава НАТО призвал страны альянса нарастить производство боеприпасов

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Странам — членам НАТО необходимо подписать больше контрактов с оборонными компаниями, увеличив производство боеприпасов на фоне истощения запасов. Об этом заявил глава альянса Йенс Столтенберг, передает Bloomberg. Он призвал союзников потратить не менее 2% ВВП на эти цели.

«Что нам действительно нужно, так это подписание контрактов, потому что тогда промышленность будет готова инвестировать и наращивать производство», — сказал глава НАТО.

По словам Столтенберга, альянс пригласил представителей оборонной промышленности присоединиться к встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе в конце июня. На ней будут также обсуждать новое обязательство по расходам на оборону.

В соответствии с нынешним обязательством, подписанным в 2014 году, союзники по НАТО должны потратить 2% ВВП к 2024-му, но только восемь из 31 члена блока в настоящее время достигают этой цели.

Еще в январе Столтенберг сообщил, что союзники по НАТО и ЕС истощили свои военные запасы, предоставляя «беспрецедентную помощь» Украине. Тогда он отметил, что в этой ситуации есть только одно долгосрочное решение — «производить больше».

Постоянный представитель США при альянсе Джулианн Смит в середине прошлого декабря заявила, что страны НАТО столкнулись с «реальным дефицитом» вооружений для Украины. Она также назвала истощение запасов серьезным вызовом для союзников.

Еврокомиссия 3 мая предложила выделить из бюджета €500 млн на увеличение производства боеприпасов в целях поддержки Украины и европейской безопасности. В ЕК рассчитывают за год нарастить объемы производства боеприпасов для Украины до 1 млн в год.

Власти России критикуют военную помощь Украине со стороны Запада. В Кремле подчеркивали, что это только затянет конфликт и принесет «больше страданий Украине».