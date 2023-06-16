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Столтенберг исключил приглашение Украины в НАТО на саммите в июле

Столтенберг: Украина не получит приглашения в НАТО на июльском саммите блока в Вильнюсе
Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг (Фото: Thomas Lohnes / Getty Images)

Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе, который пройдет 11–12 июля. Об этом заявил генсек блока Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи глав Минобороны стран — членов блока, трансляция шла на YouTube-канале альянса.

«Но мы обсудим то, как мы можем приблизить Украину к НАТО», — сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что все государства блока согласны с тем, что Украина станет членом НАТО. Прежде генсек говорил, что на саммите блок подаст четкий сигнал, что видит Украину частью альянса.

Стремление Украины к членству в альянсе закреплено в Конституции страны. Украинский президент Владимир Зеленский требовал от НАТО «четкого сигнала» на этот счет, хотя в Киеве, по его словам, понимают, что Украина не вступит в альянс, пока идут боевые действия.

Заявку Украины на членство в НАТО Украина подала после референдумов о присоединении к России четырех новых регионов осенью прошлого года. К середине июня ее поддержали 20 стран — членов альянса (всего в НАТО входит 31 страна), говорил заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква. Для присоединения страны к блоку нужно согласие всех членов.

Россия называла нерасширение НАТО одним из ключевых требований на переговорах с США о гарантиях безопасности в декабре 2021 года. Такое же требование Москва озвучивала на мирных переговорах в Стамбуле после начала спецоперации. Недопущение Украины в Североатлантический альянс называлось в числе главных целей военной операции на Украине.

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