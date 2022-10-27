Путин назвал причины начала спецоперации на Украине

По словам президента, к нынешним «трагическим событиям» привел «кровавый антигосударственный переворот» 2014 года, а действия России только ускорили некоторые «неизбежные процессы»

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Президент России Владимир Путин на форуме Валдай заявил, что к специальной военной операции на Украине привело не поведение России. Трансляцию вел РБК.

«Мы, что ли, совершили там госпереворот, который привел к серии трагических событий, включая нашу специальную военную операцию? Нет, не мы же это сделали», — подчеркнул он. Действия Москвы, по словам главы государства, только «высвечивают происходящие события более ярко и подталкивают» некоторые неизбежные процессы.

В ответ на вопрос модератора о том, что привело к решению начать спецоперацию, Путин сказал, что уже много раз называл причины. Первая — планы НАТО по расширению за счет Украины, вторая — отказ Киева соблюдать минские соглашения. «Для нас это означало, что мы должны что-то делать с Донбассом, — объяснил он. — Признать их (ДНР и ЛНР. — РБК) независимость и бросить просто на произвол судьбы — это вообще неприемлемо». Россия знала о том, что «готовили» в Киеве, поэтому решила начать спецоперацию, чтобы предотвратить действия ВСУ на Донбассе, говорит Путин.

Он повторил, что «эта логика была сформирована не Москвой», ее продиктовал «кровавый антигосударственный переворот» на Украине в 2014 году.

«Все, что происходит, в конечном счете <...> идет на пользу России и ее будущему», — уверен президент.

Путин действительно прежде уже не раз перечислял причины спецоперации, называя в их числе госпереворот и последовавшие события на Донбассе, «где люди не поддержали этот переворот», «две карательные операции» против этих территорий, а также разговоры в Киеве о приобретении ядерного оружия. По словам президента, решение начать военные действия далось ему нелегко, но речь идет об «абсолютно реальной угрозе», России не оставили выбора. «Могли такие риски для нас создать, что дальше вообще было бы непонятно, как страна существовала бы», — объяснял российский лидер 24 февраля, в день начала военной операции.

Он неоднократно называл события на Украине трагическими, а украинский народ — «братским».

Западные страны осудили российскую спецоперацию, выразили поддержку Киеву и ввели против Москвы жесткие санкции. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией.