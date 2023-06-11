Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 июня
EUR ЦБ: 89,01 (+0,97) Инвестиции, 09 июн, 16:23 Курс доллара на 10 июня
USD ЦБ: 82,64 (+0,55) Инвестиции, 09 июн, 16:23
МИД сообщил, из-за чего 6 июня начала разрушаться Каховская ГЭС Политика, 01:52
Как «Манчестер Сити» впервые в истории выиграл Лигу чемпионов. Видео Спорт, 01:41
Замгенсека НАТО заявил об отсутствии решения насчет Украины в альянсе Политика, 01:25
Зеленский предложил Канаде помощь в тушении лесных пожаров Политика, 00:57
Аргентинец первым в истории выиграл все главные трофеи в футболе за сезон Спорт, 00:52
Сальдо сообщил о 7 тыс. эвакуированных из затопленных районов Херсонщины Политика, 00:41
МИД обвинил Запад в блокировке трех из пяти решений по зерновой сделке Политика, 00:34
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Холанд повторил уникальное для английского футбола достижение Роналду Спорт, 00:33
На Украине сообщили о взрывах в Сумской и Днепропетровской областях Политика, 00:32
«Манчестер Сити» стал лидером сезона по заработку в Лиге чемпионов Спорт, 00:25
«Манчестер Сити» стал вторым клубом из Англии в истории, кто сделал требл Спорт, 00:10
«Манчестер Сити» впервые в истории победил в финале Лиги чемпионов Спорт, 10 июн, 23:55
В Белгородской области с рельсов сошли 15 грузовых вагонов Политика, 10 июн, 23:49
Трамп обвинил администрацию Байдена в отношении как «в сталинской России» Политика, 10 июн, 23:45
Политика ,  
0 

Замгенсека НАТО заявил об отсутствии решения насчет Украины в альянсе

Замгенсека НАТО Джоанэ: в альянсе нет консенсуса насчет вступления Украины

У членов Североатлантического альянса нет консенсуса по поводу присоединения Украины к блоку, сообщил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ в интервью агентству DCNews.

«В данный момент мы не видим консенсуса внутри НАТО. И думаю, что и президент [Украины Владимир] Зеленский понимает, что в то время, когда идет настолько большая и сложная война, тема присоединения Украины к НАТО должна быть отложена», — заявил Джоанэ (цитата по ТАСС).

10 июня заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что заявку страны на членство в НАТО к настоящему моменту поддержали 20 стран, входящих в альянс. Сейчас в блок входит 31 государство, для вступления в него требуется одобрение всех стран.

Стремление к присоединению к НАТО закреплено в Конституции Украины. За несколько месяцев до начала военной операции в 2022 году Россия требовала, чтобы альянс не расширялся. После этого на Украине допускали нейтральный статус. Позже вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина обязательно станет членом НАТО, когда появится «окно возможностей» для вступления.

В конце сентября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подал заявку на вступление страны в НАТО в ускоренном порядке. В апреле генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил о договоренности среди союзников о том, что Украина станет членом НАТО, но не назвал конкретных сроков.

Замгенсека НАТО заявил об отсутствии решения насчет Украины в альянсе
Замгенсека НАТО заявил об отсутствии решения насчет Украины в альянсе

Читайте на РБК Pro
Что будет с акциями компании «Полиметалл» после санкций
«Это прецедентное дело». Чем обернется иск SEC против Binance и Coinbase
«Вотум недоверия Лондону». Почему Сити больше не финансовый центр мира
Топ-50 самых востребованных франшиз России. Ежегодный рейтинг РБК Pro
Теги
Украина НАТО
Материалы по теме
Экс-генсек НАТО не исключил размещения войск ряда стран блока на Украине
Политика
WP узнала об использовании оружия НАТО при попытке прорыва в Шебекино
Политика
Пентагон исключил создание аналога НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter