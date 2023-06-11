Замгенсека НАТО заявил об отсутствии решения насчет Украины в альянсе

У членов Североатлантического альянса нет консенсуса по поводу присоединения Украины к блоку, сообщил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ в интервью агентству DCNews.

«В данный момент мы не видим консенсуса внутри НАТО. И думаю, что и президент [Украины Владимир] Зеленский понимает, что в то время, когда идет настолько большая и сложная война, тема присоединения Украины к НАТО должна быть отложена», — заявил Джоанэ (цитата по ТАСС).

10 июня заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что заявку страны на членство в НАТО к настоящему моменту поддержали 20 стран, входящих в альянс. Сейчас в блок входит 31 государство, для вступления в него требуется одобрение всех стран.

Стремление к присоединению к НАТО закреплено в Конституции Украины. За несколько месяцев до начала военной операции в 2022 году Россия требовала, чтобы альянс не расширялся. После этого на Украине допускали нейтральный статус. Позже вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина обязательно станет членом НАТО, когда появится «окно возможностей» для вступления.

В конце сентября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подал заявку на вступление страны в НАТО в ускоренном порядке. В апреле генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил о договоренности среди союзников о том, что Украина станет членом НАТО, но не назвал конкретных сроков.